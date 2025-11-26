แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

แมท ภีรนีย์ จี้ ผู้นำและผู้มีอำนาจทำอะไรอยู่? หลังประชาชนช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมใต้ บริจาคน้ำ-อาหารกันเอง มัวแต่ผัดข้าว วอนวางแผนฟื้นฟูเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคใต้ เหล่าคนบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนและเป็นปากเสียงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด แมท ภีรนีย์ ว่าที่คุณแม่คนสวย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวถามหาความรับผิดชอบและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจากผู้นำและผู้มีอำนาจ
แมท ภีรนีย์ ร่ายยาวผ่านอินสตาแกรม mattperanee ชื่นชมความมีน้ำใจของประชาชนที่ช่วยเหลือกัน แต่ก็ได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้บริหารประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้องการเห็น โดยเน้นย้ำถึงการใช้มืออาชีพในการวางแผนระยะยาวและการปฏิบัติการที่จริงจัง ระบุข้อความอัดอั้นตันใจว่า
“ถึงเวลาคับขันประชาชนช่วยกันเองตลอด นี่ก็ช่วยกันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว ถามว่าเต็มใจและช่วยได้ไหม ตอบเลยว่าได้สุด ๆ พวกเราก็ ช่วยกันเองอยู่!
..แต่มีคําถามว่า ผู้นํา ผู้มีอํานาจ ทําอะไรไป บ้างยังคะ? รออะไร? เวลามันล่วงเลยมามาก ๆ แล้ว ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ทําไม่เป็นก็ปรึกษาคนเก่ง ๆ ผู้เชี่ยวชาญที่เค้ารู้ เรื่องมีเยอะแยะ ใช้งานพวกท่านเลยค่ะ มั่นใจว่าพวกท่านยินดีเป็นอย่างมาก จะให้นั่งบริจาคอาหาร, เรือ และ น้ำดื่มกันเองไปถึงไหนคะ?
วางแผนดิ วางระบบดิ วางทั้งระยะสั้น ระยะยาว เจียดเงินมาทําให้หน่อย! ทําให้เร็วและเป็นรูปธรรมค่ะ รวมหลาย ๆ หัวกะทิที่ถนัดแต่ละส่วนแล้วลงมือสั่งการ ไล่ลําดับจากเล็ก ๆ ออกมาภาพใหญ่เชื่อว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่าน ๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศหรอก ไม่ต้องมานั่งรถ ขึ้นเรือ ผัดข้าวแล้วค่ะ ประชุมจ่ายงานสั่งการให้คนทําได้จริงเค้าทํา ทําได้แล้วค่ะ ทําเลยยยยยยยยยเหอะะะค่ะขอร้องงงงง”
