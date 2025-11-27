ข่าวดาราบันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 11:43 น.
60
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล ประชาชนช่วยเหลือกันเองจนผู้นำมีเวลาเหลือผัดข้าว วอนวางตะหลิว หยุดแชะภาพนั่งรถ 6 ล้อส่งอาหารให้ชาวบ้าน ลั่น หดหู่-เห็นกันทั้งโลก

ในช่วงสถานการณ์วิกฤติอุทกภัยกระทบชาวภาคใต้ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงต่างออกมาเรียกร้องและกระจายความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ อ๋อม สกาวใจ นักแสดงสาว ขอใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียง เรียกร้องให้ผู้นำและผู้มีอำนาจหันมาจัดการสถานการณ์ครั้งนี้โดยด่วน ชี้ประชาชนช่วยเหลือกันเองจนผู้นำมีเวลาเหลือมาทำกับข้าว ควรหาคนเก่งมานั่งสั่งการแก้ปัญหาแทน

อ๋อม สกาวใจ โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ระบุว่า “ในภาวะวิกฤตมาไม่ควรซ้ำเติมกัน แต่โปรดวางตะหลิว แล้วกางแผนที่,GPS หรือนั่งสั่งการเถอะค่ะ กราบ….สั่งงานวันนี้ กระทะมาเมื่อวาน…ถุย”

พร้อมอธิบายถึง 4 ประเด็นที่ตนไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงในช่วงแรก ๆ เผยว่า “หลายคนทักมาว่าน้ำท่วมขนาดนี้ ทําไมอ๋อมไม่ออกมา call out ขอชี้แจงแบบนี้นะคะ

1. รัฐบาล “น่าจะ” กําลังเร่งทํางานอยู่แหละเห็นชี้โน้นนี่นั้น

2. รัฐบาลทํางานง่ายขึ้นเพราะประชาชนช่วยเหลือกันเองอยู่แล้ว อย่างที่เป็นข่าว

3. มีพี่น้องจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือ เค้าทํางานหนักมาก น่าสรรเสริญและให้กําลังใจ

4. ประชาชนช่วยกันเองจนท่านผู้นำมีเวลา “เหลือ” มาทํากับข้าว

5. เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ประชาชน ได้ตั้งคำถามค่าโต ๆ ว่า เรามีเค้าไว้ทําอะไรว้าาาา…?

อ๋อมข้อส่งกําลังใจถึงผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วจากใจจริง”

อ๋อม สกาวใจ โพสต์ถึง ผู้นำมีเวลาเหลือทำกับข้าวในช่วงน้ำท่วม
ภาพจาก Instagram : oomsakaojai

จากนั้น เธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ระบุข้อความว่า “ขนาดประชาชนช่วยเหลือกันเองแบ่งเบางานให้ตั้งเยอะแล้ว ยังบริหารแย่ขนาดนี้! เข้าใจอย่างยิ่งว่าไม่ใช่งานง่าย เค้าถึงต้องหา “คนเก่ง” มานั่งตรงนี้ ภาพรถ 6 ล้อ รั้วถึงคอ ยื่นข้าวกล่องให้ประชาชน อย่าทําเลยค่ะ ภาพนี้เห็นทั้งโลก มันหดหู่ ถ้าจะถือตัวขนาดนี้นั่งสั่งงานหัวโต๊ะ มีประโยชน์กว่า….”

อ๋อม สกาวใจ โพสต์ถึงผู้นำใช่ตอนน้ำท่วม
ภาพจาก Instagram : oomsakaojai
อ๋อม สกาวใจ
ภาพจาก Instagram : oomsakaojai
อ๋อม สกาวใจ
ภาพจาก Instagram : oomsakaojai

 

