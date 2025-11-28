ก็อต อิทธิพัทธ์ พูดแล้วสาเหตุเลิก ริชชี่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงมั่วข่าวมือที่ 3

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 14:39 น.
ส่องความเคลื่อนไหว “ก็อต อิทธิพัทธ์” โพสต์ครั้งแรกหลังเลิก ริชชี่ อรเณศ เผยสาเหตุจบรัก 6 ปีเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงข่าวมั่วมือที่ 3

เชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของ ก็อต อิทธิพัทธ์ และ ริชชี่ อรเณศ หลังจากฝ่ายชายส่งข้อความถึงกลุ่มแฟนคลับว่า ยอมรับในความผิดที่ตัวเองทำลงไป ซึ่งตนไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงตัวเองได้ ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำซาก ทั้งยังทิ้งท้ายว่าเสียใจ ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น และขอโทษพ่อแม่รวมถึงฝ่ายหญิงต่อหน้าแล้ว

หลังจากข้อความดังกล่าวหลุดออกมาสู่โลกโซเชียล ทำให้หลายคนพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ก็อต-ริชชี่ เพราะคบกันมานานถึง 6 ปีแล้ว และดูรักกันดีมาก ๆ ซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้มีใครออกมาชี้แจงหรือให้สัมภาษณ์ใด ๆ ว่าตัดสินใจเลิกรากันแล้วจริงหรือไม่ เพราะอะไร จนสังคมต่างก็ลือกันไปว่าอาจเป็นเรื่องของมือที่ 3

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากทาง ก็อต อิทธิพัทธ์ ผ่านทาง X โดยเขาได้ออกมาแก้ข่าวเรื่องมือที่ 3 ที่ถูกโยงกันไปต่าง ๆ นานา และขอให้หยุดปั่นข่าวมั่ว ก็อต เผยสาเหตุเลิก ริชชี่ ว่า

“สวัสดีครับ ผมคิดว่า ผมต้องพูดอะไรสักหน่อย ก่อนที่เรื่องราวมั่วๆ มันจะทำให้ชีวิตผมวุ่นวายไปกว่านี้นะครับ ประเด็นที่เลิกกันไม่มีเรื่องมือที่ 3 นะครับ เป็นเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ครับ ผมไม่แน่ใจว่าไปเอาเรื่องราวพวกนี้มาจากไหนกันแต่รบกวนหยุดเถอะครับ”

