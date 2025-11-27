บันเทิง

“บังโต” ห่วงพี่น้องมุสลิม ชี้ทานหมูได้ถ้าจำเป็น ขอให้ทุกศาสนารอดวิกฤต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 17:17 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 17:17 น.
มุสลิมทานหมูช่วงน้ำท่วมได้ไหม
แฟ้มภาพ

“บังโต” อดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟูลส์ เคลียร์ชัด ถึงพี่น้องมุสลิมช่วงวิกฤตน้ำท่วม กังวลใจหนัก ! หลังเกิดกระแสขอข่าวกล่องฮาลาล

กรณีการนำอาหารที่มีหมูไปแจกช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยหนัก ซึ่งหลายพื้นที่ก็เป็นชาวมุสลิม กลายเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม ว่าการกินหมูนั้นผิดหลักมุสลิมหรือไม่ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมดังกล่าว ล่าสุด “บังโต” วีรชน ศรัทธายิ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เคร่งศาสนา ได้แสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ โดยระชัดเจน มุสลิมสามารถรับประทานได้ถ้าไม่มีอะไรตกถึงท้องจริงๆ แต่เชื่อว่าสถานการณ์ ณ ปัจจุบันน่าจะมีทางออกให้กับมุมนี้แล้ว

“คือตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เป็นมุสลิมก็ช่วยกันเยอะมาก ก็ทำอยู่ อยู่เบื้องหลังอยู่แล้ว แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีจำนวนมากแค่ไหน แต่เท่าที่ทราบก็มีทางจุฬาราชมนตรี เค้าก็ช่วย แล้วก็มีหลายองค์กรที่ผมรู้จัก เค้าก็กำลังช่วยเหลือ คืออย่าไปคิดน้อยใจ อย่าไปคิดอะไรมาก เราต้องพยายามให้รู้ว่า เราอยู่ตรงไหน เขาจะได้ส่งของไปถูก ผมก็คิดว่าทางรัฐก็น่าจะรู้ว่า พี่น้องทางภาคใต้ส่วนใหญ่ เป็นมุสลิมเขาก็น่าจะเตรียมการตรงนี้ให้ได้”

แดนนี่คุยกับโต ซิลลี่ฟูลส์
แฟ้มภาพจาก YouTube : Dan Neramit

ถามว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรกินจริงๆ สามารถทานหมูได้ไหม? ตนขอกล่าวตรงนี้ว่า สามารถทานได้ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรกินจริงๆ

“แต่ผมว่า น่าจะมีกิน แล้วก็รู้สึกว่าน้ำน่าจะลดแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ซึ่งก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้แล้ววันนี้งานแถลงข่าวของผมก็ไม่ค่อยมีกำลังใจ เพราะทางภาคใต้ขาดแคลนอาหารแล้วมาพูดเรื่องกินจึงไม่ค่อยรู้สึกเต็มเท่าไหร่

ตอนท้าย โต วีรชน ย้ำโดยกล่าวเอาเป็นว่า ในฐานะมุสลิม ตนละหมาดให้ทุกคืน ตื่นมาตีสาม ตีสี่ ทุกคืน แล้วสุดท้ายขอให้พระเจ้าอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยและก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ใจเย็น ๆ ระลึกถึงรอมฎอนไว้ “เราบวชกันอยู่แล้ว เราถือศีลอด เราก็นึกถึงศีลอดไปด้วยเลย”

ด้านพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิม บังโตก็ยังฝากความเป็นห่วงถึงอีกว่า อยากใจเย็นๆ อดทน ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี อย่าแพนิค ตนเป็นกำลังใจให้ ขอพระเจ้าให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ ขอให้เหตุการณ์นี้มันหมด และขอให้ผ่านไปด้วยดี”.

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

