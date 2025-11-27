หมอหมู วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ผู้ประสบภัยไล่ยิงกู้ภัย ชี้ภาวะ สมองแปรปรวน จากเหตุวิกฤติ
‘หมอหมู’ เผย 5 ปัจจัย วิเคราะห์ดราม่า ผู้ประสบภัยยิงปืนใส่กู้ภัย ชี้เกิดจากภาวะ “สมองแปรปรวน” จากความเครียดและอดนอน มั่นใจไม่ใช่เจตนาร้าย
จากกรณีดราม่าเหตุการณ์ทีมกู้ภัยถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้อาวุธปืนยิงใส่และด่าทอขณะปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ “หมอหมู” อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว.ได้ออกมาโพสต์ข้อความ และคลิปวิดีโอผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวในมุมมองทางการแพทย์
หมอหมู เผยว่า ในมุมมองส่วนตัว การที่ผู้ประสบภัย “ยิงกู้ภัย” มักไม่ใช่เพราะเกลียดกู้ภัย แต่อาจเพราะ สมองอยู่ในภาวะสับสน–เครียด–หวาดระแวงจนขาดเหตุผล เป็นอาการที่พบได้ในภาวะน้ำท่วมหนัก ภัยพิบัติ หรือช่วงวิกฤตชีวิต โดยสรุปสาเหตุหลักได้ 5 ประการ ดังนี้
1. ภาวะเครียดเฉียบพลัน หรือ Acute Stress Reaction ที่น้ำท่วมหนักทำให้สมองเข้าสู่โหมดสู้หรือหนี ส่งผลให้สมองส่วนเหตุผลลดการทำงาน และสมองส่วนเอาตัวรอดเข้ามาคุมพฤติกรรมแทน ทำให้คิดสั้นและตอบสนองรุนแรงเกินจริง
2. ภาวะหวาดระแวงจากการอ่อนล้าและนอนไม่พอ เนื่องจากอยู่ในความมืดและไม่ได้พักผ่อน ทำให้เกิดอาการสับสนเฉียบพลันหรือ Delirium จนคิดว่าคนมาช่วยคือคนร้าย
3. ภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ ที่ทำให้สมองทำงานผิดปกติจนเกิดอาการฉุนเฉียวและตัดสินใจแย่
4. โรคประจำตัวด้านจิตเวชที่กำเริบ ซึ่งน้ำท่วมเป็นตัวกระตุ้นให้โรคจิตเภทหรือซึมเศร้าแสดงอาการ
5. แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดค้างระบบ ที่ทำให้เกิดภาวะเพ้อสับสนจากการถอนสุรา หรือ Delirium tremens จนเกิดภาพหลอนว่าจะมีคนมาปล้นบ้าน
ทั้งนี้ รศ.นพ.วีระศักดิ์ ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า “การที่ผู้ประสบภัยยิงกู้ภัย มักไม่ได้เกิดจากความเกลียดชัง แต่เป็นเพราะสมองอยู่ในภาวะสับสน เครียด และหวาดระแวงจนขาดเหตุผล ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในภาวะภัยพิบัติหรือช่วงวิกฤตชีวิต”
ต่อมา หมอหมู ก็ยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมลงในเฟซบุ๊กอีกครั้งว่า “ผมในฐานะคนหาดใหญ่ ยืนยันว่าคนหาดใหญ่จิตใจดีงาม ไม่ก้าวร้าว การกระทำความรุนแรงเป็นเฉพาะบุคคลและมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยครับ”
อ้างอิงจาก : FB หมอหมู วีระศักดิ์
