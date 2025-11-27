ข่าว

“เขต 8 หาดใหญ่” ไขดราม่าอุทกภัยหนัก! แต่ยิงปืนขู่กู้ภัย 20 นัด ชื่อนี้คนพื้นที่การันตี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 16:22 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 16:22 น.
109
เขต 8 หาดใหญ่ ประวัติ
แฟ้มภาพ

ประวัติ “เขต 8 หาดใหญ่” คือที่ไหน อยู่โซนไหนของน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหู อุทกภัยหนัก ! แต่คนบางกลุ่มในพื้นที่เหมือนไม่อยากให้เข้าไปช่วย ยิงปืนขู่ไล่กู้ภัย 20 นัด จนลุกลามสังคมพาขุดคุ้ยที่มาเขตดุ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือล่าช้า และด้วยเหตุผลอีกต่างๆ ทำให้เกิดทั้งเหตุการณ์ยิงไล่หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจิตอาสา ตะโกนด่าทอ ปาขวดหรือไม้ใส่เจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนจำเป็นต้องถอนกำลังออกมาจากพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาส่งต่อหันจำนวนมากบนโลกออนไลน์ มีการระบุถึง กลุ่มประสบภัย (บางคน) เขต 8 หาดใหญ่ ตะโกนด่าทีมกู้ภัย #พวกกูอยู่กันได้ เหตุเกิดช่วง 1 ทุ่มเมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย. ท่ามกลางคนในพื้นที่เขตแปดด้วยกันอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ บางรายถึงกับต้องออกมาชี้แจง โดยขอร้องทีมจิตอาสาทุกภาคส่วน ตลอดจนหน่วนงานภาครัฐ อย่าทอดทิ้งพวกเขาด้วยการเหมารวมคนในพื้นที่ทั้งหมดมีพฆฤติกรรมแบบเดียวกัน

แผนที่เขต 8
ภาพ Facebook @Aeader Larpwong

ประวัติที่มาของ ชื่อเขต 8 อำเภอหาดใหญ่ ได้มาจากไหน ?

พื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ เป็นชื่อเรียกพื้นที่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่แยกสะพานดำ ไปถึงหรรษา และพื้นที่ใกล้เคียงใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ เป็นย่านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีทั้งบ้านเรือน ร้านค้า และธุรกิจต่างๆ

ชื่อของ เขต 8 หาดใหญ่ ไม่ใช่การแบ่งเขตปกครองตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ แต่เป็นชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เรียกกันมานาน โดยมีที่มาจากอดีตที่มีการแบ่งโซนการทำงานหรือการดูแลพื้นที่เขตขององค์การโทรศัพท์ เขต 8 ในสมัยก่อน

อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Thai Military News” ระบุ ตชด. เข้าเขต 8 หาดใหญ่ เช้านี้ 27 พฤศจิกายน 68

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก เพจสมาคมคน รักปักใต้ TV มีการเผยเบื้องหลังของ “เขต 8 หาดใหญ่” เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ว่า เป็น “แหล่งสีเทาเยอะ” ขอให้คนต่างภาคต่างถิ่นพิจารณาดูว่า คนปกติเวลาเกิดอุบัติภัยย่อมต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่คนบางคนมาบอกว่า ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ของกินมีเยอะ ซึ่งขัดต่อสถานการณ์ที่เห็น

ในฐานะคนหาดใหญ่คนหนึ่งคิดว่า ถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเป็นโรคจิตเวชแล้ว คาดว่าบริเวณนั้นหรือที่บ้านหลังนั้นอาจจะมีการซ่องสุม เก็บพวกของผิดกฎหมาย คนหนีคดี คนมีหมายจับ ค้ามนุษย์ค้าโรฮิงญา ขายยาบ้ายาเสพติด กลัวว่าถ้ากู้ภัยไปเห็นของที่ไม่อยากเห็น อาจจะเป็นข่าวออกก็ได้

ยืนยันครับว่า คนใต้โดยเฉพาะคนหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลือจากคนต่างภาคต่างถิ่น ทุกคนในหาดใหญ่ก็โกรธแค้นโมโหเหมือนกันที่คนบางคนในเขต 8 ทำตัวแบบนี้ ขอให้ทางภาครัฐ ตำรวจจัดการด่วน ที่จริงตำรวจในพื้นที่ก็น่าจะรู้ในท้องที่เขต 8 ว่าบ้านไหน บริเวณไหนสุ่มเสี่ยงต่อสีเทาบ้าง

เขต 8 ธุรกิจเทาเยอะจริงไหม
แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ เสียงจากคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ต่างเล่าไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ “โพสต์ไปไม่กี่วันก่อนเรื่องการใช้อาวุธปืนยิงมั่วซั่ว ในช่วงน้ำท่วมของคนใต้แล้วก็เป็นไปตามที่คาด โดยเฉพาะเขต 8 ที่กำลังเป็นข่าว “น้ำลดก็ช่วยเช็คบิลให้หมดเลยนะครับ แอดก็เป็นเด็กหาดใหญ่ ต้องยอมรับเลยว่าแม่งเถื่อนจริง สมัยวัยรุ่นเด็กเรียนแทบไม่อยากไปแถบนั้น มนุษย์น้ำแข็งตัวซีด มนุษย์ม้า เพ่นพล่านไปหมด อยากให้มีแบทแมน หาดใหญ่ซิตี้จริงๆ”

อีกรายระบุ ตนเพิ่งทราบว่า เขต 8 หาดใหญ่ ไม่ได้ตั้งมาเพื่อจัดการน้ำท่วม แต่เป็นชื่อย่านที่ตั้งขึ้นจากการมีชุมสายโทรศัพท์ เขต 8 ตั้งอยู่ คือคนหาดใหญ่เรียกย่านนี้ว่า เขต 8 กันมานานแล้ว “So Hunger Game” แล้วก็เพิ่งรู้ว่า คนในหาดใหญ่รับรู้ร่วมกันว่า เขต 8 คือเขตโหด เขตเทา เขตที่อุดมไปด้วยความรุนแรง ก็ไม่แปลกที่จะมีคนคอยปกป้องพื้นที่นี้สุดชีวิตระดับควักปืนในสต๊อกจำนวนมากมายิงขู่กู้ภัยไม่ให้เข้ามาเจออะไรเทาๆ ในพื้นที่นั้นด้วยเพราะเป็น Red Zone ของผู้มีอิทธิพล (ที่อาจจะไม่ใช่แค่ฝั่งไทย อาจจะมีจากฝั่งมาเลย์ด้วย).

เขต 8 หาดใหญ่ (1)
แฟ้มภาพ
กันจอมพลัง เขต 8 (1)
แฟ้มภาพ
ตำรวจหาดใหญ่ เขต 8
แฟ้มภาพ
เขต 8 งัดร้าน
แฟ้มภาพ
เขต 8
แฟ้มภาพ
เขต 8 เขตโหด
แฟ้มภาพ
คนเขต8ทรนงค์พอ
แฟ้มภาพ
เขต 8 วันที่ 26 พฤศจิกายน
ภาพ @Facebook
บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย-2
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวน้ำท่วมภาคใต้ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

