อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ? ชาวบ้านในพื้นที่โพสต์วอนกู้ภัยหลังเหตุยิงปืนไล่ ย้ำอีกมุมชุมชนถูกน้ำท่วมหนัก 5 วัน ติดต่อใครไม่ได้ วอนเร่งช่วยเพราะคนรอความช่วยเหลืออีกมาก ขออย่าเหมารวมเหตุยิงเจ้าหน้าที่กับคนทั้งย่าน
จากกรณีทีมกู้ภัยพื้นที่เขต 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำเป็นต้องยุติงานและถอนกำลังทั้งหมดออกทันที หลังพบสัญญาณอันตรายรุนแรง ทั้งร่องรอยถูกยิง 2 นัด และเหตุเรือท้องแบนถูกฟาดอย่างแรง สร้างความหวาดวิตกต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินความเสี่ยงก่อนกลับเข้าไปช่วยประชาชนอีกครั้ง
ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าไปเขียนความเห็นด้วยการขอร้องให้หน่วยงาน ตลอดจนทีมจิตอาสาทุกภาคส่วน อย่าเพิ่งทิ้งเขต 8 ! ที่กำลังมีประเด็น เพราะสถานการณ์ปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเคสเร่งด่วน ผู้สูงอายุ ติดเตียงเจ็บป่วยและเด็ก
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดไปด่าเจ้าหน้าที่เขตแปด เพราะชาวบ้านยังรอความช่วยเหลือจำนวนมาก ผู้โพสต์จึงทำแผนที่ง่ายๆ ให้ทีมอาสาเข้าใจพื้นที่ย่านเขตแปด และบอกว่าบ้านตนอยู่ในเขตนี้ ติดต่อไม่ได้มาเกือบ 5 วันแล้ว จึงเป็นห่วงญาติและอยากเห็นความคืบหน้าจากหน่วยกู้ภัย พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักในภาวะวิกฤต
โดยเนื้อหาต้นทางทั้งหมดนั้นระบุว่า “ถึงพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านครับ เห็นข่าวเขตแปด ข่าวพวกใช้ปืนแล้วผมเศร้ามาก แถวนี้บ้านพักอาศัยเยอะแยะมากมาย คนหนาแน่น บ้านชั้นเดียวก็เยอะ กินบริเวณกว้าง น้ำสูงตลอดเวลาท่วม การเข้าไปต้องยากกว่าปกติแน่นอน
ผมอยากขอให้พี่ๆ ช่วยลงข้อมูล ว่าเข้าเคลียร์ตรงไหนซอยไหนบ้างแล้ว อย่างน้อยญาติเห็นโพสจะได้มีหวังว่าโอเคมีคนเข้าถึงแล้ว และไอพวกมือยิงนี่มันยิงแถวไหน จะตามไปด่าถูกจุด ไม่อยากให้ด่าเขตแปดเลยครับ สงสารคนแก่ พ่อบ้านแม่บ้าน รอความช่วยเหลือ และผมทราบว่าทีมอาสาหลายทีม อาจจะทีมย่อยมาเองไม่รู้เขตแปดคือตรงไหนกันแน่ ผมทำภาพง่ายๆ ไว้ไม่รู้มีประโยชน์มั้ย สีเหลืองคือใจกลางเขตแปดเลยครับ
สำหรับ เขตแปด เป็นชื่อย่านนึงของอำเภอหาดใหญ่ มีถนนหลัก รัตนอุทิศ ราษฎร์อุทิศ ถนนรองโชคสมาน สาครมงคล สัจจกุล ชื่อนี้มีที่มาจากในอดีตที่เคยมีการแบ่งโซนการทำงานหรือการดูแลพื้นที่เขตของ องค์การโทรศัพท์ เขต 8 ในสมัยก่อน ทำให้ชาวบ้านเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบัน
“บ้านผมอยู่ เขตแปด ครับ พี่ๆ อย่าเพิ่งทิ้งเขตแปดนะ ตอนนี้ยังติดต่อที่นั่นไม่ได้เลยตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 ถึงตอนนี้วันที่ 26 ก็จะ 5 วันแล้ว เป็นห่วงมาก ญาติๆ กังวลกันหมด ได้แค่ตามอ่าน ตามดูรูปในเฟส เผื่อจะได้ข่าวได้เห็นรูปถ่ายบ้าง แต่ก็ยังไม่มี และเชื่อว่าชาวหาดใหญ่นอกพื้นที่หลายคนก็คงแบบเดียวกัน ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านจากใจครับ“
ขณะเดียวกันหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเพจสมาคมคน รักปักใต้ TV มีการลงโพสต์เล่าเบื้องลึกเยื้องหลังโดยอ้างว่า “เขต 8 หาดใหญ่” เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ว่าเป็น “แหล่งสีเทาเยอะ” ขอให้คนต่างภาคต่างถิ่นพิจารณาดูว่า คนปกติเวลาเกิดอุบัติภัยย่อมต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่คนบางคนมาบอกว่า ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ของกินมีเยอะ ซึ่งขัดต่อสถานการณ์ที่เห็น
ในฐานะคนหาดใหญ่คนหนึ่งคิดว่าถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเป็นโรคจิตเวชแล้ว คาดว่าบริเวณนั้นหรือที่บ้านหลังนั้นอาจจะมีการซ่องสุม เก็บพวกของผิดกฎหมาย คนหนีคดี คนมีหมายจับ ค้ามนุษย์ค้าโรฮิงญา ขายยาบ้ายาเสพติด กลัวว่าถ้ากู้ภัยไปเห็นของที่ไม่อยากเห็น อาจจะเป็นข่าวออกก็ได้
ยืนยันครับว่า คนใต้โดยเฉพาะคนหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลือจากคนต่างภาคต่างถิ่น ทุกคนในหาดใหญ่ก็โกรธแค้นโมโหเหมือนกันที่คนบางคนในเขต 8 ทำตัวแบบนี้ ขอให้ทางภาครัฐ ตำรวจจัดการด่วน ที่จริงตำรวจในพื้นที่ก็น่าจะรู้ในท้องที่เขต 8 ว่าบ้านไหน บริเวณไหนสุ่มเสี่ยงต่อสีเทาบ้าง.
