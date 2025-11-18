บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี
บังโต หรือ วีรชน ศรัทธายิ่ง แนะทริคคนไทยไปญี่ปุ่น ต้องเรียนรู้วินัย การต่อคิว และหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดัง พร้อมชี้ช่องทางทำความดี เช่น การช่วยเหลือคนชราและให้ที่นั่ง
จากกระแสข่าวเรื่องมารยาทของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังถูกจับตามอง ล่าสุด เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก “คำโตๆ” ได้เผยแพร่คลิปแนะนำจาก วีรชน ศรัทธายิ่ง หรือ “บังโต” ที่ได้สอนถึงมารยาทและวินัยที่คนไทยควรมีเมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
บังโต ระบุว่า สิ่งแรกที่ต้องทราบก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคือ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีมารยาทและมีวินัยสูงมาก เราไม่สามารถนำนิสัยของเราไปใช้ที่นั่นโดยละเลยมารยาทของพวกเขาได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อคิวขึ้นรถไฟหรือรถเมล์ จะมีการต่อคิวที่เป็นระเบียบอัตโนมัติ เราจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องมารยาทที่ดีเหล่านี้
คนญี่ปุ่นมักเป็นคนเงียบ ๆ และสังคมของพวกเขามีความอ่อนไหว (Sensitive) มาก จึงต้องขอให้ผู้ไปเที่ยว หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดัง และควรสังเกตมารยาทของคนญี่ปุ่นไว้ก่อน
อย่างไรก็ตาม บังโตกล่าวว่า คนญี่ปุ่นก็มีสิ่งที่ชาวต่างชาติสามารถสอนมารยาทที่ดีให้พวกเขาเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นชาวมุสลิม เราควรทำหน้าที่ของมุสลิมที่ดี ตรงไหนมีผลบุญ เราควรทำไปก่อน
บังโต สังเกตเห็นว่า เวลาคนชราขึ้นรถเมล์ มักไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือพวกเขา เราจึงควรช่วยเหลือคนชรา เช่น ช่วยยกของหรือช่วยพยุง
สิ่งหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยปฏิบัติกัน คือ การให้ที่นั่งแก่ผู้อื่น เมื่อคนชราหรือเด็กขึ้นมา เราก็ควรให้ที่นั่งแก่พวกเขา
