บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:49 น.
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น
ภาพจาก : FB/คำโตๆ

บังโต หรือ วีรชน ศรัทธายิ่ง แนะทริคคนไทยไปญี่ปุ่น ต้องเรียนรู้วินัย การต่อคิว และหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดัง พร้อมชี้ช่องทางทำความดี เช่น การช่วยเหลือคนชราและให้ที่นั่ง

จากกระแสข่าวเรื่องมารยาทของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังถูกจับตามอง ล่าสุด เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก “คำโตๆ” ได้เผยแพร่คลิปแนะนำจาก วีรชน ศรัทธายิ่ง หรือ “บังโต” ที่ได้สอนถึงมารยาทและวินัยที่คนไทยควรมีเมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

บังโต ระบุว่า สิ่งแรกที่ต้องทราบก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคือ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีมารยาทและมีวินัยสูงมาก เราไม่สามารถนำนิสัยของเราไปใช้ที่นั่นโดยละเลยมารยาทของพวกเขาได้

การต่อคิวในญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องเรียนรู้จากบังโต
ภาพจาก : FB/คำโตๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อคิวขึ้นรถไฟหรือรถเมล์ จะมีการต่อคิวที่เป็นระเบียบอัตโนมัติ เราจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องมารยาทที่ดีเหล่านี้

คนญี่ปุ่นมักเป็นคนเงียบ ๆ และสังคมของพวกเขามีความอ่อนไหว (Sensitive) มาก จึงต้องขอให้ผู้ไปเที่ยว หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดัง และควรสังเกตมารยาทของคนญี่ปุ่นไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม บังโตกล่าวว่า คนญี่ปุ่นก็มีสิ่งที่ชาวต่างชาติสามารถสอนมารยาทที่ดีให้พวกเขาเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นชาวมุสลิม เราควรทำหน้าที่ของมุสลิมที่ดี ตรงไหนมีผลบุญ เราควรทำไปก่อน

บังโต สังเกตเห็นว่า เวลาคนชราขึ้นรถเมล์ มักไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือพวกเขา เราจึงควรช่วยเหลือคนชรา เช่น ช่วยยกของหรือช่วยพยุง

สิ่งหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยปฏิบัติกัน คือ การให้ที่นั่งแก่ผู้อื่น เมื่อคนชราหรือเด็กขึ้นมา เราก็ควรให้ที่นั่งแก่พวกเขา

ชมคลิป คำโตๆ

บังโต ชี้ให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นมีมารยาทที่สูงและควรเคารพ
ภาพจาก : FB/คำโตๆ
การช่วยเหลือคนชราเป็นหนึ่งในวิธีทำความดีที่บังโตแนะนำ
ภาพจาก : FB/คำโตๆ
บังโต เน้นให้คนไทยหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังในที่สาธารณะ
ภาพจาก : FB/คำโตๆ
การต่อคิวในญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องเรียนรู้จากบังโต
ภาพจาก : FB/คำโตๆ

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:49 น.
