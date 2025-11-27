สลด ดับทันที 11 ศพ รถไฟทดสอบระบบที่จีน พุ่งกวาดจนท.ซ่อมบำรุง
เหตุสลดกลางสถานีหลัวหยาง รถไฟทดสอบระบบต้านแผ่นดินไหว พุ่งกวาดเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเสียชีวิตเกลื่อน ย้อนรอยอุบัติเหตุร้ายแรงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เจ้าหน้าที่ทางการเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยรายงานอุบัติเหตุครั้งรุนแรงในรอบ 10 ปี เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (27 พ.ย.) เมื่อขบวน “รถไฟทดสอบขบวนหมายเลข 55537” พุ่งเข้าชน กลุ่มพนักงานซ่อมบำรุง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 11 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 2 คน
เบื้องต้นทราบว่า รถไฟขบวนมรณะดังกล่าวกำลังทำการวิ่งทดสอบ “อุปกรณ์ตรวจจับแผ่นดินไหว” ก่อนจะพุ่งชนเข้ากับกลุ่มคนงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณช่วงทางโค้งของสถานีรถไฟเมืองหลัวหยาง (Luoyang Town railway station) โดยหลังเกิดเหตุทางการจีนแถลงการณ์ว่า
สถานีรถไฟในมณฑลยูนนานแห่งนี้ ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ขณะที่สาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดในครั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนกำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาคำตอบ
ทั้งนี้ จีน ถือครองตำแหน่งประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยระยะทางครอบคลุมกว่า 160,000 กิโลเมตร (ประมาณ 100,000 ไมล์) และรองรับการเดินทางของผู้คนหลายพันล้านเที่ยวต่อปี แม้ระบบรางของจีนจะได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องประสิทธิภาพและความตรงต่อเวลา แต่เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อย้อนดูประวัติอุบัติเหตุใหญ่ในอดีต
ปี 2554 (2011) – เกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 40 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 200 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก
ปี 2564 (2021) – รถไฟพุ่งชนคนงานซ่อมบำรุงบนเส้นทางรถไฟหลานโจว-ซินเจียง ในมณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย
เหตุการณ์ล่าสุดที่คุนหมิงนี้ จึงถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ปี 2554 หากนับจากจำนวนผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุใหญ่ในระยะหลัง (2021 และ 2025) ไม่ได้เกิดจาก “รถไฟตกราง” หรือ “ระบบล้มเหลว” แต่เกิดจาก “Human Error ในขั้นตอนการซ่อมบำรุง” (รถไฟชนคนงาน) ซึ่งสะท้อนปัญหาการสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมและทีมภาคสนาม
การที่ระบุว่า “กำลังทดสอบอุปกรณ์” อาจหมายถึงรถไฟมีการวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่ปกติ หรือมีการทดสอบการเบรกกะทันหัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนงานหลบไม่ทัน ประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็น “ทางโค้ง” ซึ่งเป็นจุดบอดสายตา (Blind Spot) ของพนักงานขับรถ
ขณะที่ จีนมีเส้นทางรถไฟพาดผ่านรอยเลื่อนเปลือกโลกหลายจุด โดยเฉพาะในแถบตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ (เช่น ยูนนาน และ เสฉวน) ระบบนี้จึงเป็น “หัวใจสำคัญ” ของความปลอดภัย.
ที่มา : รอยเตอร์ส
อ่านข่าวต่างประเทศ
- สลด นักดนตรีโฟล์ก ถูกรถไฟชนดับ ขณะขับข้ามทางรถไฟไม่มีที่กั้น
- ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!
- น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: