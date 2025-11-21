สลด นักดนตรีโฟล์ก ถูกรถไฟชนดับ ขณะขับข้ามทางรถไฟไม่มีที่กั้น
นักดนตรีโฟล์ก ถูกรถไฟชนดับ ขณะขับข้ามทางรถไฟไม่มีที่กั้น ในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ก่อนจะลากรถไปไกลจากจุดเกิดเหตุ 200 เมตร
เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถยนต์กระบะ บริเวณทางข้ามรถไฟ สวนสาธารณะกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 3.40 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน เป็ตเหตุให้คนขับกระบะเสียชีวิตภายในรถคาที่
จากการตรวจสอบที่เหตุเกิดพบ ขบวนรถไฟ รถเร็วที่ 141 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี พนักงานขับรถไฟ อายุ 38 ปี กำลังพาผู้โดยสารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อขบวนรถไฟวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุ มีรถยนต์กระบะกำลังขับข้ามทางรถไฟซึ่งไม่มีไม้กั้นในระยะกระชั้นชิด คาดว่าคนขับกระบะไม่ได้ยินเสียงของขบวนรถไฟ ทำให้ถูกขบวนรถไฟชนเข้าอย่างจังแล้วลากรถไปไกลกว่า 200 เมตร สภาพรถกระบะพังยับเยินทั้งคัน
ส่งผลให้คนขับกระบะเสียชีวิตคาที่ร่างติดอยู่ภายในรถ ตรวจสอบพบว่าผู้ตายชื่อ นายชูเกียรติ อายุ 43 ปี นักดนตรีโฟล์กซอง ชาว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน ภายในรถพบอุปกรณ์เครื่องดนตรี กีตาร์ 2 ตัว หน่วยกู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
