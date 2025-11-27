ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม.
แผ่นดินไหวขนาด 6.4 เขย่าเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ช่วงเที่ยงวันนี้ ห่างจากภูเก็ต 661 กม. กองเฝ้าระวังฯ เผยข้อมูลล่าสุดยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อไทย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเวลา 11.56 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 661 กิโลเมตร
ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 12.35 น. จากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 2.585 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.697 องศาตะวันออก ความลึกจากระดับผิวดินเพียง 10 กิโลเมตร
ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางถึงรุนแรงในระดับตื้น
เบื้องต้น ณ เวลาที่รายงานข่าว ยังไม่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิ หรือรายงานความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
