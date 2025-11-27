‘เควนติน’ ซัดเดือด ‘The Hunger Games’ ก๊อป ‘Battle Royale’ ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว

ผู้กำกับหนัง Kill Bill ในตำนาน เควนติน ทารันติโน เปิดปากวิจารณ์วรรณกรรมและภาพยนตร์แฟรนไชส์ชื่อดัง The Hunger Games อย่างดุเดือดกลางรายการพอดแคสต์ ว่าเป็นผลงานลอกเลียนแบบมาจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นขึ้นหิ้งอย่าง Battle Royale (เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด) งงทำไมผู้เขียนถึงยังลอยนวลอยู่ได้โดยไม่ถูกฟ้องร้อง
เควนติน ทารันติโน ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Bret Easton Ellis Podcast ได้แสดงความหงุดหงิดใจเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่าง The Hunger Games ผลงานเขียนของ ซูซาน คอลลินส์ กับ Battle Royale นวนิยายและภาพยนตร์ญี่ปุ่นชื่อดัง โดยผู้กำกับฝีปากกล้าระบุว่า ตนไม่เข้าใจว่าทำไมนักเขียนญี่ปุ่นถึงไม่ฟ้องซูซาน คอลลินส์ ให้หมดเนื้อหมดตัว ทั้งที่เธอลอกงานของเขามาแบบ “ลอกมาทั้งดุ้น”
“พวกนักวิจารณ์หนังสือหน้าโง่ ไม่เคยไปดูหนังญี่ปุ่นที่ชื่อ Battle Royale หรอก ดังนั้นพวกเขาเลยไม่รู้เรื่องและไม่เคยทักท้วงเธอ พวกเขาเอาแต่พร่ำบอกว่านี่คืองานเขียนที่ออริจินัลที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา แต่พอพวกนักวิจารณ์หนังได้ดู (The Hunger Games) พวกเขาก็ร้องว่า ‘อะไรวะเนี่ย? นี่มัน Battle Royale เวอร์ชั่นเด็กดูได้ชัดๆ'” ทารันติโน กล่าวอย่างเผ็ดร้อน
สำหรับ Battle Royale (2000) เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายปี 1999 ของ โคชุน ทาคามิ เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่รัฐบาลเผด็จการจับนักเรียนมัธยมต้นมาปล่อยเกาะและบังคับให้ฆ่ากันเองจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ซึ่งโครงเรื่องมีความคล้ายคลึงกับ The Hunger Games (2008) ที่ว่าด้วยการคัดเลือกเยาวชนไปฆ่ากันในสนามประลองเพื่อความบันเทิงของคนเมืองหลวง
ประเด็นความเหมือนนี้เป็นที่ถกเถียงกันมานานนับทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ซูซาน คอลลินส์ ได้ออกมาปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวมาโดยตลอด เธอยืนยันผ่านบทสัมภาษณ์ว่าไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือหรือรู้จักผู้เขียนชาวญี่ปุ่นคนนี้มาก่อน จนกระทั่งเธอส่งต้นฉบับหนังสือของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ทารันติโน ออกมาโจมตีเรื่องนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปี 2022 ในรายการ The Jimmy Kimmel Show เขาก็เคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้เช่นกัน ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของ Battle Royale และมองว่า The Hunger Games คือการลอกงานมาแบบตรงๆ ซึ่งตัวเขาเองเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับ Battle Royale ด้วยซ้ำ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หลานม่า เข้ารอบ 15 เรื่องสุดท้าย ออสการ์ 2025 ครั้งแรกของหนังไทย
- ดิสนีย์จับมือยูนิเวอร์แซล ฟ้อง “Midjourney” กล่าวหาเป็นเครื่องมือ AI ก็อปปี้ไม่รู้จบ
- ‘เควนติน’ จวกยับ มาร์เวลทำฮอลลีวูดพัง ‘ซือมู่หลิว’ โต้ ดูถูกกันแบบนี้ไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: