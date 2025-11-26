ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:20 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:20 น.
74
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า
ภาพ TikTok @alice.zamparelli

เปิดคลิปนาทีช็อก นักท่องเที่ยวสาวโวยลั่นเห็นกระเป๋าตัวเองลอยผ่านหน้าเรือกลางทะเล เส้นทางเกาะเต่า-สมุย แฉซ้ำการจัดเก็บสุดหละหลวม ชดเชยไม่เท่าเทียม บางรายสูญทั้งของ-ตกเครื่องบิน

เหตุการณ์ที่สร้างความอับอายและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำของไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง ! เมื่อ “นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย” ออกมาแฉพฤติกรรมความสะเพร่าของผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก จนส่งผลให้สัมภาระของผู้โดยสารนับ 10 ชีวิตร่วงลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยเรื่องราวทั้งหมดยังงามหน้าเมื่อมีสื่อนอกนำดราม่านี้ไปตีแผ่

ภาพจำที่เลวร้ายกลางอ่าวไทย อลิซ ซัมปาเรลลี (Alice Zamparelli) นักท่องเที่ยวแดนจิงโจ้ ต้องพบกับประสบการณ์วันหยุดที่เลวร้ายที่สุด ระหว่างการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่จากเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสู่เกาะสมุย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พ.ย.) สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ความงดงามของท้องทะเล แต่เป็นภาพกระเป๋าเดินทางและเป้สะพายหลังของเธอและผู้โดยสารคนอื่น ๆ ลอยกระจัดกระจายอยู่กลางเกลียวคลื่น

ดราม่ากระเป๋าผู้โดยสารเกาะเต่า
ภาพ TikTok @alice.zamparelli

หลักฐานความ “ไร้ความสามารถ” ซัมปาเรลลีได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านบัญชี TikTok ส่วนตัว เผยให้เห็นนาทีที่กระเป๋าเดินทางจำนวนมากกำลังลอยคออยู่ในทะเลที่เชี่ยวกราก ขณะที่เรือเฟอร์รี่กำลังแล่นฝ่าคลื่นลม เธอระบุข้อความประกอบคลิปที่ฟาดฟันการทำงานของเจ้าหน้าที่เรืออย่างรุนแรงว่า “กระเป๋าหายเกลี้ยง เพราะลูกเรือไร้ความสามารถ”

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการที่หละหลวม สัมภาระของผู้โดยสารไม่ได้ถูกจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย แต่กลับถูกนำไปกองไว้บนดาดฟ้าเรือชั้นบนโดยไม่มีการยึดตรึงที่แน่นหนาเพียงพอ เมื่อเรือต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมแรง แรงเหวี่ยงจึงส่งผลให้สัมภาระทั้งหมดเทกระจาดตกลงสู่ทะเลในที่สุด

เลือกปฏิบัติในการเยียวยา? ประเด็นที่น่าจับตามองยิ่งกว่าความเสียหายทางทรัพย์สิน คือมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ซัมปาเรลลีเล่าว่า เธอต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเจรจาและเรียกร้องสิทธิ จนสามารถได้เงินชดเชยคืนมาเป็นจำนวน 1,100 ปอนด์ หรือประมาณ 50,000 บาทไทย

กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า วันนี้

กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า
ภาพ TikTok @alice.zamparelli

แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ เธอระบุว่า “บางคนไม่ได้รับเงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียว และยังมีอีกหลายคนที่ต้องตกเครื่องบินเพราะเหตุการณ์นี้” แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตและการดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม

เหตุการณ์นี้จบลงที่ “นักท่องเที่ยวสาว” ไม่สามารถกู้คืนกระเป๋าเดินทางของเธอได้ และสิ่งที่สูญเสียไปมากกว่าทรัพย์สิน คือความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการบริการขนส่งสาธารณะของไทยที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียล.

@alice.zamparelli

Lost all our luggage cos of incompetent crew members 😋🔫#kohtao #ferry #kohsamui #karenmode #notravelinsurance

♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

