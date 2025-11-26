ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!
เปิดคลิปนาทีช็อก นักท่องเที่ยวสาวโวยลั่นเห็นกระเป๋าตัวเองลอยผ่านหน้าเรือกลางทะเล เส้นทางเกาะเต่า-สมุย แฉซ้ำการจัดเก็บสุดหละหลวม ชดเชยไม่เท่าเทียม บางรายสูญทั้งของ-ตกเครื่องบิน
เหตุการณ์ที่สร้างความอับอายและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำของไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง ! เมื่อ “นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย” ออกมาแฉพฤติกรรมความสะเพร่าของผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก จนส่งผลให้สัมภาระของผู้โดยสารนับ 10 ชีวิตร่วงลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยเรื่องราวทั้งหมดยังงามหน้าเมื่อมีสื่อนอกนำดราม่านี้ไปตีแผ่
ภาพจำที่เลวร้ายกลางอ่าวไทย อลิซ ซัมปาเรลลี (Alice Zamparelli) นักท่องเที่ยวแดนจิงโจ้ ต้องพบกับประสบการณ์วันหยุดที่เลวร้ายที่สุด ระหว่างการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่จากเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสู่เกาะสมุย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พ.ย.) สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ความงดงามของท้องทะเล แต่เป็นภาพกระเป๋าเดินทางและเป้สะพายหลังของเธอและผู้โดยสารคนอื่น ๆ ลอยกระจัดกระจายอยู่กลางเกลียวคลื่น
หลักฐานความ “ไร้ความสามารถ” ซัมปาเรลลีได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านบัญชี TikTok ส่วนตัว เผยให้เห็นนาทีที่กระเป๋าเดินทางจำนวนมากกำลังลอยคออยู่ในทะเลที่เชี่ยวกราก ขณะที่เรือเฟอร์รี่กำลังแล่นฝ่าคลื่นลม เธอระบุข้อความประกอบคลิปที่ฟาดฟันการทำงานของเจ้าหน้าที่เรืออย่างรุนแรงว่า “กระเป๋าหายเกลี้ยง เพราะลูกเรือไร้ความสามารถ”
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการที่หละหลวม สัมภาระของผู้โดยสารไม่ได้ถูกจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย แต่กลับถูกนำไปกองไว้บนดาดฟ้าเรือชั้นบนโดยไม่มีการยึดตรึงที่แน่นหนาเพียงพอ เมื่อเรือต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมแรง แรงเหวี่ยงจึงส่งผลให้สัมภาระทั้งหมดเทกระจาดตกลงสู่ทะเลในที่สุด
เลือกปฏิบัติในการเยียวยา? ประเด็นที่น่าจับตามองยิ่งกว่าความเสียหายทางทรัพย์สิน คือมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ซัมปาเรลลีเล่าว่า เธอต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเจรจาและเรียกร้องสิทธิ จนสามารถได้เงินชดเชยคืนมาเป็นจำนวน 1,100 ปอนด์ หรือประมาณ 50,000 บาทไทย
แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ เธอระบุว่า “บางคนไม่ได้รับเงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียว และยังมีอีกหลายคนที่ต้องตกเครื่องบินเพราะเหตุการณ์นี้” แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตและการดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม
เหตุการณ์นี้จบลงที่ “นักท่องเที่ยวสาว” ไม่สามารถกู้คืนกระเป๋าเดินทางของเธอได้ และสิ่งที่สูญเสียไปมากกว่าทรัพย์สิน คือความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการบริการขนส่งสาธารณะของไทยที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียล.
