น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที
ไม่เพียงภาคใต้ หาดใหญ่ของไทยกำลังน้ำท่วมหนักเพราะฝนตกปริมาณมหาศาล เพื่อนบ้าน รัฐบาลมาเลเซียประกาศระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100,000 นายจากหลายหน่วยงาน รับมือวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังทวีความรุนแรง ส่งผลให้ยอดผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหาดใหญ่กับชายแดนมาเลเซียถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง
ตัน ศรี ชัมซุล อัซรี อาบู บาการ์ เลขาธิการรัฐบาลมาเลเซีย เปิดเผยข้อมูลเมื่อเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ว่าทางการได้ดำเนินการอพยพประชาชนจำนวน 11,009 คน จาก 3,839 ครอบครัว ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว (PPS) โดยผ่านการระดมกำลังระดับชาติ ประกอบด้วย กองทัพมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมดับเพลิงและกู้ภัย กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองอาสารักษาดินแดน (RELA) กับกรมโยธาธิการ
ข้อมูลจากสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติมาเลเซีย (NADMA) ระบุว่า รัฐกลันตันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีผู้ประสบภัยกว่า 8,259 คน กระจายอยู่ในศูนย์พักพิง 33 แห่ง รองลงมาคือรัฐปะลิส เปรัก เกดะห์ (ไทรบุรี) ปีนัง ตรังกานู และสลังงอร์ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์รายวันอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องสอบ SPM ในพื้นที่น้ำท่วม
เตือนคนมาเลย์ในหาดใหญ่อย่าเสี่ยงเดินทางกลับ สถานการณ์ในภาคใต้ของไทยส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงชายแดน เส้นทางหลัก 6 สายที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับด่านชายแดนมาเลเซียมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร รถยนต์ทุกชนิดรวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากติดค้างอยู่ในพื้นที่
นายเหลียง เบ็ง ทัต ประธานหน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสุไหงปัตตานี เปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยอาสาสมัคร 8 ทีมจากรัฐยะโฮร์ เปรัก สลังงอร์ และเกดะห์ ที่มุ่งหน้าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ต้องหยุดรอคำสั่งอยู่ที่ด่านนอก เนื่องจากถนนสายหลักจากหาดใหญ่ไปสะเดาถูกตัดขาด เขาได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียว่าอย่าพยายามเดินทางกลับด้วยตัวเอง หรือโดยสารรถบรรทุกฝ่ากระแสน้ำออกมา เพราะเส้นทางจมอยู่ใต้น้ำระดับเอวและมีกระแสน้ำเชี่ยว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ขณะที่ สงขลาประกาศเขตภัยพิบัติ 16 อำเภอ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 16 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน หลังฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้าง โดยมีคำสั่งให้อพยพกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที
รายงานระบุว่า อำเภอนาทวีเผชิญสถานการณ์วิกฤตที่สุด น้ำท่วมครอบคลุม 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน กระทบกว่า 15,000 ครัวเรือน หรือกว่า 50,000 ชีวิต ถนนสายหลักกับสายรองถูกตัดขาด ต้องใช้การสัญจรทางน้ำเท่านั้น
นายอำเภอนาทวี ยอมรับว่าการอพยพเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากและภูมิประเทศยากลำบาก แม้จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อขนาดของภัยพิบัติ จึงวอนขอการสนับสนุนเรือท้องแบน อุปกรณ์กู้ชีพ และเสบียงฉุกเฉินเพิ่มเติมจากส่วนกลางอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความกังวลว่าฝนที่ยังตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดมวลน้ำระลอกที่สองเข้าซ้ำเติมพื้นที่ราบลุ่มต่ำอีกครั้ง.
