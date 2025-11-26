ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:19 น.
88
น้ำท่วมเมาเลย์
ภาพ Fb. @Fahmia Gura

ไม่เพียงภาคใต้ หาดใหญ่ของไทยกำลังน้ำท่วมหนักเพราะฝนตกปริมาณมหาศาล เพื่อนบ้าน รัฐบาลมาเลเซียประกาศระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100,000 นายจากหลายหน่วยงาน รับมือวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังทวีความรุนแรง ส่งผลให้ยอดผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหาดใหญ่กับชายแดนมาเลเซียถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง

ตัน ศรี ชัมซุล อัซรี อาบู บาการ์ เลขาธิการรัฐบาลมาเลเซีย เปิดเผยข้อมูลเมื่อเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ว่าทางการได้ดำเนินการอพยพประชาชนจำนวน 11,009 คน จาก 3,839 ครอบครัว ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว (PPS) โดยผ่านการระดมกำลังระดับชาติ ประกอบด้วย กองทัพมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมดับเพลิงและกู้ภัย กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองอาสารักษาดินแดน (RELA) กับกรมโยธาธิการ

ข้อมูลจากสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติมาเลเซีย (NADMA) ระบุว่า รัฐกลันตันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีผู้ประสบภัยกว่า 8,259 คน กระจายอยู่ในศูนย์พักพิง 33 แห่ง รองลงมาคือรัฐปะลิส เปรัก เกดะห์ (ไทรบุรี) ปีนัง ตรังกานู และสลังงอร์ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์รายวันอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องสอบ SPM ในพื้นที่น้ำท่วม

เตือนคนมาเลย์ในหาดใหญ่อย่าเสี่ยงเดินทางกลับ สถานการณ์ในภาคใต้ของไทยส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงชายแดน เส้นทางหลัก 6 สายที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับด่านชายแดนมาเลเซียมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร รถยนต์ทุกชนิดรวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากติดค้างอยู่ในพื้นที่

นายเหลียง เบ็ง ทัต ประธานหน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสุไหงปัตตานี เปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยอาสาสมัคร 8 ทีมจากรัฐยะโฮร์ เปรัก สลังงอร์ และเกดะห์ ที่มุ่งหน้าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ต้องหยุดรอคำสั่งอยู่ที่ด่านนอก เนื่องจากถนนสายหลักจากหาดใหญ่ไปสะเดาถูกตัดขาด เขาได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียว่าอย่าพยายามเดินทางกลับด้วยตัวเอง หรือโดยสารรถบรรทุกฝ่ากระแสน้ำออกมา เพราะเส้นทางจมอยู่ใต้น้ำระดับเอวและมีกระแสน้ำเชี่ยว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ขณะที่ สงขลาประกาศเขตภัยพิบัติ 16 อำเภอ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 16 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน หลังฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้าง โดยมีคำสั่งให้อพยพกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที

รายงานระบุว่า อำเภอนาทวีเผชิญสถานการณ์วิกฤตที่สุด น้ำท่วมครอบคลุม 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน กระทบกว่า 15,000 ครัวเรือน หรือกว่า 50,000 ชีวิต ถนนสายหลักกับสายรองถูกตัดขาด ต้องใช้การสัญจรทางน้ำเท่านั้น

นายอำเภอนาทวี ยอมรับว่าการอพยพเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากและภูมิประเทศยากลำบาก แม้จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อขนาดของภัยพิบัติ จึงวอนขอการสนับสนุนเรือท้องแบน อุปกรณ์กู้ชีพ และเสบียงฉุกเฉินเพิ่มเติมจากส่วนกลางอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความกังวลว่าฝนที่ยังตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดมวลน้ำระลอกที่สองเข้าซ้ำเติมพื้นที่ราบลุ่มต่ำอีกครั้ง.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง ข่าว

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

40 วินาที ที่แล้ว
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

4 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่ ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

28 นาที ที่แล้ว
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ ข่าว

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

28 นาที ที่แล้ว
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ บันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

43 นาที ที่แล้ว
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

53 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมเมาเลย์ ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมท ภีรนีย์ โพสต์ซัด ผู้นำ-ผู้มีอำนาจ น้ำท่วมหนักแต่ปล่อยให้ช่วยกันเอง บันเทิง

แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี บันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดรนจับความร้อน ผู้ประสบภัยหาดใหญ่ ข่าว

โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบบริหารจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม &quot;ถุงยังชีพ&quot; รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าบิน แจกฟรีเครื่องดื่มทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ข่าว

เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:19 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:19 น.
88
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button