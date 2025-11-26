ลุ้นรีเทิร์น! ดีเจเพชรจ้า ยันเลิก ‘น้องเนปจูน’ แต่รอมาง้อ เคลียร์สถานะ ‘นิวเคลียร์’

ดีเจเพชรจ้าเปิดใจ ‘น้องเนปจูน’ ยืนยันตอนนี้เลิกแล้ว แต่รอฝ่ายหญิงง้อ ตอบปมรักต่างวัย ยอมรับมีบางเรื่องไม่ลงตัว ลั่น ใครเป็นคนผูกคนนั้นต้องเป็นคนแก้ เคลียร์ชัดสถานะ ‘นิวเคลียร์’
หลังจากประกาศยุติความสัมพันธ์กับ น้องเนปจูน แฟนสาวรุ่นน้องไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งคู่ ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่ได้ทะเลาะกัน แต่เลือกที่จะเติบโตกันคนละทาง ล่าสุด ดีเจเพชรจ้า วิเชียร เปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ยังคงคลุมเครือ ซึ่งสถานะของทั้งสองคือ เลิกกันแล้ว รอเขามาง้ออยู่ พร้อมชี้แจงว่าสาเหตุที่ทั้งคู่แยกย้ายกันไปไม่ใช่เพราะทะเลาะกัน แต่เป็นเพราะมีบางเรื่องที่เราไม่ชอบ
ดีเจเพชรจ้า วิเชียร เผยว่าตนออกมาแจ้งข่าวให้แฟน ๆ ในโอเพ่นแชททราบ เนื่องจากพวกเราเป็นห่วง และอาจสงสัยว่าทำไมน้องเนปจูนถึงไม่มาไลฟ์คู่กัน จึงตัดสินใจบอกว่ายุติความสัมพันธ์กันแล้ว
“ชาวด้อมเกือบพันคนที่รักผมมาก ๆ เขาจะป็นห่วง ผมก็ไม่อยากปิดบังพวกเขา บอกเขาว่าตีกัน น่าจะเลิกกันแหละ ไม่งั้นเขาจะมาถามตลอดว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่ไลฟ์ หรือไลฟ์แล้วไม่มีน้อง ผมจะค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของกลุ่มแฟนคลับ ผมก็เลยอยากให้เขารู้ แต่ไม่ได้แถลงข่าวอะไร ก็จะบอกว่าตอนนี้ทะเลาะกัน เราเลิกกันนะตอนนี้ ด้วยความรักของผมกับเขาเป็นทรงวัยรุ่น มีรัก ๆ เลิก ๆ เป็นธรรมดา แต่ไม่ได้อยากให้ออกข่าวว่าเลิกกันแล้ว แล้วกลับมารีเทิร์น กลัวว่าคนจะมารอดูขายของหรือเปล่า ไม่ใช่แบบนั้น มันคือเรื่องปกติของคนที่รักกัน เลิกกัน แล้วกลับมาดีกัน ง้อกัน”
เมื่อถูกถามย้ำว่าจะมีโอกาสคืนดีกันไหม เจ้าตัวอธิบายว่า “ถ้าเขาง้อดี ๆ ก็อภัยได้”
สำหรับสถานะตอนนี้ หนุ่มเพชรจ้ายืนยันว่า “ตอนนี้เลิกอยู่ รอเขามาง้ออยู่” จังหวะเดียวกันนักข่าวถามกลับว่าทำไมเจ้าตัวถึงไม่เป็นฝ่ายง้อน้องเนปจูน เขาตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “อ้าว ไม่รู้” พร้อมอัปเดตว่า “ง้อสิ เขาง้ออยู่ เขาน่ารัก ผมรักเขา เขารักผม เขาง้ออยู่ ผมจะใช้คำนี้แล้วกัน ใครเป็นคนผูกคนนั้นต้องเป็นคนแก้
เขาก็ทักทายมา แต่ก็แปลกนะ เด็กเจน Z ง้อไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้ เขาก็ทักเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เรางงว่าสรุปเราไม่ได้โกรธกันเหรอ งงว่าเลิกกันยังไง เพราะยังคุยกันอยู่เหมือนเดิม ตอบเหมือนเดิม แล้วเราไม่ได้โกรธกันเลย ไม่ได้ทะเลาะด้วย แต่มันมีบางเรื่องที่เราไม่ชอบ ผมไม่ได้ต้องการคำขอโทษ แต่ว่าแค่ต้องการให้มาง้อมากกว่า ไม่เคยงอนแฟนเหรอ
แต่สิ่งที่งงมากคือ ไปผูกกับ นิวเคลียร์ อดีตภรรยา เธอทักมาบอกว่าพ่องานเข้าหนูแล้วเนี่ย คืนวันนั้นชวนกันมากินหมูกระทะ ต่างฝ่ายต่างชวนเพื่อนมา ระหว่างนั้นไทก้าอยากเตะบอลกับเนปจูน แต่วันนั้นพี่เลี้ยงไม่อยู่ นิวเคลียร์เลยต้องเป็นคนที่พาลูกออกมาเล่น จากนั้นนิวเคลียร์ก็มานั่งคุยกันเพื่อนของผมเพราะไม่ได้เจอกันนาน ทำให้หลายคนสงสัยว่าเพราะนิวเคลียร์มาทำให้เกิดประเด็นขึ้นหรือป่าว แต่จริงๆ มันไม่ได้เกี่ยว เพราะเขาเจอกันตลอด”
ต่อมา มีการสอบถามเรื่องของความสัมพันธ์ของตนและนิวเคลียร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางเป็นมากกว่าพ่อและแม่ของไทก้า ลูกชาย แน่นอน ฝั่งดีเจเพชรจ้าเผยว่า “จะบ้าเหรอวะ มันจะไปดีกันได้ยังไง เป็นพี่เป็นน้องกันไปตั้ง 4 ปีแล้ว มันกลับไปไม่ได้ ไม่ใช่ที่ชาวเน็ตเข้าใจผิดกันไปเอง ถ้าคุณมาอยู่ในสถานการณ์แบบผม คุณจะรู้ว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันจริง ๆ ถ่านมันมอดเปียกไปหมดแล้ว มันติดไม่ได้อยู่แล้ว”
ด้าน เนปจูน ก็ออกมายืนยันว่าเหตุของการเลิกราไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เลย
สำหรับเรื่องรักต่างวัย 25 ปี ของตนและน้องเนปจูนนั้น เจ้าตัวเผยว่าไม่ได้เป็นปัญหา “มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันได้ไหม เราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติแฟนเราเขาเด็ก เวลาที่เขาไม่เข้าใจอะไร เราต้องสอนหรืออธิบาย ไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมหนูไม่เข้าใจ เพราะว่าเด็กเจน Z เป็นเจนที่กำลังจะเจอโลก แต่เด็กเจน X อย่างผมเจอมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องยินดีทุกอย่างที่น้องกำลังจะเจอ ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะ ให้เขาได้เจอประสบการณ์ มันอยู่ที่ว่าคบกันแล้วทำแบบนี้ได้ไหม”
จากนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อว่า “คนเรามันโตแล้ว ทุกอย่างมันทำผิดพลาดกันได้ มันทำไม่ถูกใจกันได้ ถ้ารักกันจริงก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน”
