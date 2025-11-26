บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงคนบริหารประเทศ หลังดึร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 16:31 น.
สะดุ้งโหยง! โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงผู้บริหารระดับประเทศ หลังรวมคนดังร่วมไลฟ์เปิดรับบริจาคช่วยน้ำท่วมกลางสยามสแควร์ คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล

ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นับเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แล้วที่หลายพื้นที่ต้องจมบาดาล หลายครอบครัวต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สิน และคนรัก แต่สายธารแห่งกำลังใจและน้ำใจจากคนไทยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยก็ยังคงหลั่งไหลไปช่วยคนใต้อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด 25 พ.ย. 68 โอ๊ต ปราโมทย์ นำทีม ว่าน ธนกฤต, ป๊อบ ปองกูล, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ รวบรวมพลพรรคศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาจัดกิจกรรมร้องเพลงกลางสยามสแควร์ WHYLIVE ครั้งที่ 22 แก๊ง WHYLIVE สยาม (สแควร์) โดยมูลนิธิวายไลฟ์

เพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งเพื่อนศิลปินก็ให้ความสนใจตอบรับคำชวนมาร่วมด้วยช่วยกันร้องเพลงเปิดหมวกกันอย่างมากหน้าหลายตา อาทิ UrboyTJ, T Jetset’er, Atlas, โรส ศิรินทิพย์, Maiyarap, Meyou, ส้ม มารี, โดม จารุวัฒน์, ซานิ, เลดี้ปราง, โอบ โอบนิธิ, โอ แว่นใหญ่, Taitosmith, Zeal, แจ๊คกี้ จักริน ฯลฯ โดยยอดบริจาคครั้งนี้พุ่งสูงถึง 6,370,685.01 บาท นอกจากนั้นเองครอบครัวของ โอ๊ต ปราโมทย์ ก็บริจาคไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 ล้านบาทด้วย

ทว่าช่วงหนึ่งของการไลฟ์ในระหว่างการพักเบรกพูดคุยกันนั้น โอ๊ต ปราโมทย์ ก็ได้ลั่นวลีเด็ดที่ดูเหมือนจะแพ้เสียงในหัวตัวเองออกมา ซึ่งพูดถึงผู้บริหารระดับประเทศ ว่า “เราดีใจนะที่คนไทยรักกันและช่วยกัน แต่ถ้าเราพึ่งกันเองได้ แล้วเราจะมีคนบริหารประเทศทำไมวะ”

สะดุ้งโหยง! โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรง หลังดึงคนดังร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล-1

สะดุ้งโหยง! โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรง หลังดึงคนดังร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล-5

อ้างอิงจาก : FB โคตรคูล, มูลนิธิวายไลฟ์

