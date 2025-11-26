หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!
หลวงปู่ศิลา สิริจันโท มอบปัจจัย 350,000 บาท ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ สั่งลูกศิษย์ลงพื้นที่ด่วน พลังศรัทธาหลั่งไหลยอดเงินบริจาคทะลุ 1 ล้านบาท
ท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่กำลังโหมกระหน่ำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับพี่น้องประชาชน ธารน้ำใจจากแดนอีสานก็ได้หลั่งไหลลงสู่ภาคใต้ทันที เมื่อ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ ได้เมตตานำปัจจัยส่วนตัวกว่า 350,000 บาท มอบให้ลูกศิษย์เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คุณก้อง ลูกศิษย์คนสนิท เผยว่า “ก่อนหน้านี้หลวงปู่เพียงแค่ได้ยินข่าว แต่ยังไม่เห็นภาพความรุนแรง จนกระทั่งหลังฉันเช้า ลูกศิษย์ได้นำแท็บเล็ตเปิดภาพข่าวให้ท่านดู เป็นภาพชาวบ้านและเด็กเล็กต้องหนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาท่ามกลางสายฝน ทันทีที่เห็นภาพดังกล่าว หลวงปู่ศิลาถึงกับนิ่งเงียบและมีดวงตาแดงก่ำคล้ายจะร้องไห้ด้วยความสงสารจับใจ ก่อนจะสั่งการด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “รีบไปช่วยเขา ไปตอนนี้เลย จะใช้ปัจจัยเท่าไหร่มาเอาเลย””
จากการเริ่มต้นด้วยปัจจัยส่วนตัวของหลวงปู่จำนวน 350,000 บาท พลังศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสมทบทุนจนยอดพุ่งสูงถึง 1,000,000 บาท ในเวลาอันรวดเร็ว
นอกจากนี้ คุณปุ่น ประธานบริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลูกศิษย์ผู้ศรัทธาในหลวงปู่ศิลา ทราบข่าวก็ได้รีบเดินทางมาสมทบพร้อมบริจาค เรือจำนวน 60 ลำ เพื่อใช้ในการกู้ภัยและขนย้ายสิ่งของ
ล่าสุด คณะลูกศิษย์ได้เคลื่อนขบวนคาราวานสิ่งของบรรเทาทุกข์จากวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่หาดใหญ่แล้ว เพื่อนำความห่วงใยและบารมีธรรมของหลวงปู่ศิลาไปช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ให้เร็วที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงคนบริหารประเทศ หลังดึร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล
- ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้
- สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ
อ้างอิงจาก : FB ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจันโท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: