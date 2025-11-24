ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

ดีเจเพชรจ้า เลิก ‘น้องเนปจูน’ เผยสาเหตุไปเติบโตกันคนละทาง ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกัน ฝั่ง ‘นิวเคลียร์’ อดีตภรรยา รับทราบข่าวแล้ว เผยความสัมพันธ์กับเพชรจ้าไม่มีทางเกินกว่าพ่อแม่ของลูก
จากข่าวลือที่แพร่สะพัดก่อนหน้านี้ว่า ดีเจเพชรจ้า วิเชียร ได้เลิกรากับแฟนสาวรุ่นน้อง เนปจูน ดูเหมือนจะเป็นความจริง เมื่อทั้งคู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวและยืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ยืนยันจบลงด้วยดีเพราะตัดสินใจร่วมกันที่จะแยกย้ายกันไปเติบโต เผยไม่ได้ผิดใจหรือทะเลาะกัน
สาวเนปจูน ออกมาเปิดเผยสถานะผ่านกลุ่มโอเพ่นแชท ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เผยว่า “ทุกคนคะ ทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันของเราทั้งสองคนนะคะ เรารักกันและคุยกันมาดีแล้ว ณ ตอนนี้เราเลือกเติบโตกันคนละทาง” เธอยังย้ำว่า “หนูโอเคทุกคน มันยากสำหรับเราสองคนมาก ๆ ไม่ใช่แค่หนู แต่สำหรับพี่เพชรด้วย ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหนูนะคะ”
ต่อมา ดีเจเพชรจ้า ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึก เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยดี “จะขอตอบชาวด้อมนะ เรา 2 คน ไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ ไม่มีใครต้องง้อใคร เราคุยกันมาดีแล้ว จึงมาแจ้งให้ด้อมที่รักของเฮียรู้ ยังไงมันก็ยากที่จะแยกย้าย แต่ชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องก้าวไปกันต่อ จะขอตอบแค่นะจ้า เฮียรักเนป รักทุกคนนะ”
งานนี้ไม่วาย ‘นิวเคลียร์ หรรษา’ อดีตภรรยาของเพชรจ้า ถูกชาวเน็ตยิงคำถามกลางไลฟ์สดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดีเจเพชรจ้าและน้องเนปจูน เธอยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่ ย้ำชัดถึงความสัมพันธ์ของเธอและเพชรจ้าที่ไม่มีทางเกินกว่าพ่อแม่ของ ‘ไทก้า’ ลูกชายแน่นอน
“ฉันก็คนนอกเนอะ แต่เมื่อวานก็ถาม เขาก็อืม ใช่ เขามีปัญหากัน แต่ไม่เกี่ยวกับฉันนะ เฮ้อ เหนื่อย ช่วงนี้ชีวิตนิวก็จะอยู่แต่กับไทก้า,ทำงาน, แมว และเข้าร้าน แค่นี้เลย วนเวียนอยู่แค่นี้นะคะ
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมของสถานการณ์ภายในบ้านว่า “ลูกจะอยู่ห้องนั่งเล่น ส่วนเขาจะอยู่ห้องของเขา 2 คน ฉันไม่ได้ไปเคาะว่าเธอออกมา ฉันก็ไปอยู่กับลูกฉัน ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะ ส่วนใครไม่เข้าใจก็ Let them (ปล่อยพวกเขาไป)
อย่างที่บอกนะคะว่านิวกับพี่เพชรไม่มีทางไม่มีทางเกินกว่าพ่อแม่ของไทก้าแน่นอน อย่าลืมไปแก้ข่าวให้ฉันนะ”
