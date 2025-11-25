ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 15:30 น.
1,122
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

เปิดวาร์ป ‘เนปจูน’ แฟนเก่า ดีเจเพชรจ้า นักศึกษาสาวสวย โปรไฟล์เริ่ด เผยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์จากทัศนคติที่ดี ก่อนปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกัน ขอเลือกเติบโตกันคนละทาง

ทำแฟน ๆ ใจหาย หลังคู่รักสุดฮอตอย่าง ดีเจเพชรจ้า วิเชียร และแฟนสาวรุ่นน้อง เนปจูน ออกมาประกาศสถานะให้ชาวเน็ตรับทราบว่าเลิกรากันแล้ว ยืนยันความสัมพันธ์จบลงด้วยดี ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนเลือกที่จะเลือกเติบโตกันคนละทาง โดยไม่มีการทะเลาะกัน

หลังจากทั้งคู่ออกมาประกาศเปลี่ยนสถานะทำเอาหลาย ๆ คนแห่เสียดายเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีทั้งรูปและวิดีโอเผยโมเมนต์ หวาน ๆ ให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ สำหรับใครที่อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นความรักของดีเจเพชรจ้าและน้องเนปจูน วันนี้เราจะพาไปย้อนถึงจุดแรกเริ่มกัน

ก่อนหน้านี้ ดีเจเพชรจ้า นายวิเชียร กุศลมโนมัย ออกมา ไลฟ์สดประกาศว่ากำลังคบกับ น้องเนปจูน แฟนสาววัย 20 ปี หลังครองโสดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยดีเจเพชรจ้าได้พาหวานใจคนใหม่เข้าบ้านไปพบ “น้องไทก้า” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนตัวน้อยเรียบร้อย

น้องเนปจูน ตอบคำถามเอฟซีว่าสาเหตุที่ชอบพี่เพชรเพราะเขาเป็นคนน่ารัก 100 เปอร์เซ็นต์ เราไม่ต้องทำอะไรเอง อีกฝ่ายทำให้หมด แถมโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว คุยกันได้ เทคแคร์ดีแบบไม่ต้องพูดอะไร แถมเอาใจเก่งและคลั่งรักด้วย ขณะที่หนุ่มเพชรตอบคำถามเดียวกันว่า

“ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงไปหยุดในช่องติ๊กต็อกน้องเขา เพราะว่ามีแฟนคลับคุณ บอกว่าเขาชอบคุณที่ทัศนคติ ผมก็เลยอยากรู้ว่าทัศนคติเป็นไง พอมานั่งคุยด้วย เด็กคนนี้ทัศนคติที่ดี”

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน
ภาพจาก TikTok : chanitha_

ส่วนคำถามว่ากลัวสาว ๆ ของเฮียหรือไม่นั้น “เนปจูน” ตอบว่า ตนไม่กลัว หากเขาอยากมีสาว แสดงว่าไม่อยากมีตนแล้ว แค่นั้นไม่เห็นต้องกลัว ถ้าสาว ๆ ดูอยู่ก็เชิญออกไปได้เลย ไม่ต้องเข้ามา บอกลาตรงนี้ ไม่ต้องเป็นห่วง หรือจะทักมาก็ได้ แต่จะเป็นตนที่ตอบแทน ไม่ได้คุยกับดีเจเพชรจ้า

“ให้พี่เพชรรักได้ทุกคน แต่คนไหนทักมาบอกคิดถึงก็คงให้รักไม่ได้ ให้หนูบอกได้คนเดียวนะคะ ทำอะไรอยู่ คิดถึงนะ อันนี้ห้ามค่ะ ตำรวจลงนะคะ หนูกดบล็อกนะคะ หนูไปฝึกมาแล้ว ถ้าเรารักกัน เราก็ควรเรียล ๆ ” เนปจูนกล่าว

ขณะเดียวกัน “ดีเจเพชรจ้า” กล่าวว่า ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน แต่ขอบ๊ายบาย นี่คือสิ่งที่ตนไม่เจอมาก่อน จัดการได้ในชั่วพริบตา ต่อไปจะมีเวลาไปเล่นฟิตเนสแล้ว เขา (เนปจูน) เป็นคนชัด ๆ เอาเรื่อง (หันไปหาเนปจูน) พร้อมฝากตัวกับคุณแม่ด้วยนะ ด้านแฟนสาวจึงตอบว่า “แม่นิด” รู้ เพราะตนมีอะไรก็บอกแม่หมด ไม่ต้องห่วง

น้องเนปจูน แฟนเก่าเพชรจ้า
ภาพจาก TikTok : chanitha_

เนปจูน กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้หาทรงลุง แต่เขาเสิร์ฟมาเอง ดีเจเพชรจ้าจึงเล่าเสริมว่า สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ เวลาที่เราอยู่ในวังวนความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคนอื่น เคยมีแฟนและเลิกกันไปนานมากแล้ว แต่มันยังมีบางอย่างให้คิดหรือให้เห็น เราพยายามหลุดจากวังวน แต่ก็หลุดไม่ได้สักที แต่พอตนได้คุยกับเนปจูน กลับเหมือนว่าตนได้ออกมาจากวังวนนั้น ตนจึงรู้สึกว่าคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ตนเคยเดิน จึงตัดสินใจลองจีบดู และเขาก็พาเราออกจากวังวนได้จริง

ส่วนข้อสงสัยเรื่องจีบนานและเจนเนอเรชั่นจะเป็นปัญหาหรือไม่นั้น “เนปจูน” ตอบว่า จีบไม่นาน แต่ปวดหัว เพราะลุง (ดีเจเพชรจ้า) บอกว่าเขาจะปรับตัว หัวโบราณไปหน่อย เนื่องจากตนเป็นคนชอบแต่งตัวมาก ปีนี้อายุ 21 แล้ว ห่างกัน 25 ปี โดยตอนนี้ตนกำลังเรียนบรอนคาสต์ ปี 3 อยู่

ด้านหนุ่มเพชรจึงตอบสั้น ๆ ว่า “เจนเนอเรชั่นไหนไม่สำคัญมันอยู่ที่ทัศนคติ สมอง อยู่ที่ทัศนคติการเปิดใจ การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แก่แล้วอย่าแก่เลย ต้องตามโลกให้ทัน”

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน

หลังจากที่ทั้งสอบคบหาดูใจกันได้ไม่นาน ล่าสุดก็ออกมาประกาศให้แฟน ๆ ในกลุ่มโอเพ่นแชทเผยว่าได้เลิกรากับฝ่ายชายแล้ว ระบุว่า “ทุกคนคะ ทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันของเราทั้งสองคนนะคะ เรารักกันและคุยกันมาดีแล้ว ณ ตอนนี้เราเลือกเติบโตกันคนละทาง” และ “หนูโอเคทุกคน มันยากสำหรับเราสองคนมาก ๆ ไม่ใช่แค่หนู แต่สำหรับพี่เพชรด้วย ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหนูนะคะ”

ก่อนที่ ดีเจเพชรจ้า เปิดใจถึงสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปว่า “จะขอตอบชาวด้อมนะ เรา 2 คน ไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ ไม่มีใครต้องง้อใคร เราคุยกันมาดีแล้ว จึงมาแจ้งให้ด้อมที่รักของเฮียรู้ ยังไงมันก็ยากที่จะแยกย้าย แต่ชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องก้าวไปกันต่อ จะขอตอบแค่นะจ้า เฮียรักเนป รักทุกคนนะ”

สำหรับแฟน ๆ ที่อยากติดตามผลงานหรือชีวิตประจำวันของน้องเนปจูน สามารถตามไปกดฟอลโลว์ได้ที่อินสตาแกรม @__chanep และ TikTok @chanitha_

น้องเนปจูน แฟนดีเจเพชรจ้า-2
ภาพจาก TikTok : chanitha_
ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน - 2
ภาพจาก TikTok : chanitha_
น้องเนปจูน แฟนดีเจเพชรจ้า - 9
ภาพจาก TikTok : chanitha_
น้องเนปจูน แฟนดีเจเพชรจ้า - 5
ภาพจาก TikTok : chanitha_
ภาพจาก TikTok : chanitha_

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

