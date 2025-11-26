คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต
ศาลเมืองแมนเชสเตอร์ จำคุกชายวัย 40 ปี นาน 14 ปี ฐานข่มขืนกระทำชำเรา กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และลักทรัพย์ ลวงหญิงรายหนึ่งไปกักขังทรมานนานถึง 18 ชั่วโมง หัวเราะใส่เหยื่อขณะร้องขอความช่วยเหลือ
สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน ช่วงเช้ามืดของวันที่ 9 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา เนย์เลอร์ได้พบกับเหยื่อที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนจะล่อลวงเธอไปยังบ้านพักของเขาในเมืองโบลตัน จากนั้นได้ลงมือทำร้ายร่างกายอย่างทารุณด้วยการเตะกระทืบซ้ำหลายครั้ง ส่งผลให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาหักและข้อมือหัก
สตีเฟน สวิฟต์ อัยการผู้รับผิดชอบคดี ระบุต่อศาลว่า อาการบาดเจ็บทำให้เหยื่อไม่สามารถยืนทรงตัวได้และเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส “เธอร้องขอให้จำเลยเรียกรถพยาบาล แต่เขากลับหัวเราะใส่เธอ” อัยการกล่าว
ระหว่างที่เหยื่อหมดสติจากความเจ็บปวด เนย์เลอร์ฉวยโอกาสขโมยบัตรธนาคารของเธอออกไปซื้อบุหรี่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงพยายามใช้บัตรซื้อชุดกีฬาแต่ไม่สำเร็จ เมื่อเหยื่อรู้สึกตัวพยายามใช้ข้อศอกคลานหนีไปที่ประตูหน้าบ้าน เนย์เลอร์กลับกระชากผมเธอลากกลับเข้ามาภายในบ้านและลงมือข่มขืนซ้ำเป็นครั้งที่สอง
การทารุณกรรมกินเวลานานกว่า 18 ชั่วโมง จนกระทั่งเนย์เลอร์ดื่มไซเดอร์ขนาด 3 ลิตรจนเมาและเผลอหลับไป เหยื่อจึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายลากสังขารหนีออกมาขอความช่วยเหลือได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่หญิงผู้เสียหายรายนี้ได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้เธอไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงคำตัดสินโทษของผู้ที่ทำร้ายเธอ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยผ่านแถลงการณ์ว่า โศกนาฏกรรมนี้พรากแม่คนเดิมที่เคยสดใส แข็งแกร่ง และใจดีไป แม่กลายเป็นคนหวาดกลัว ไม่กล้าออกจากบ้าน ทนทุกข์ทรมานจากบาดเจ็บทางกายกับทางใจจนวาระสุดท้าย
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พบว่าเนย์เลอร์เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วถึง 57 ครั้ง รวมความผิดกว่า 100 กระทง ทั้งคดีลักทรัพย์และใช้ความรุนแรง แม้ทนายจำเลยจะอ้างถึงปมปัญหาในวัยเด็กและการติดยาเสพติดเพื่อขอความเห็นใจ แต่ผู้พิพากษา โซฟี คาร์ทไรท์ ตัดสินลงโทษจำคุก 14 ปี พร้อมขยายเวลารับทัณฑ์บนอีก 2 ปี ระบุว่าจำเลยเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการก่ออันตรายต่อเพศหญิง และสั่งขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ
- ยูทูบเบอร์สาว แดนกิมจิ เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า
- จับทหารเกณฑ์หื่น รุมโทรมเด็กหญิง 16 ในค่ายทหาร หนีลอยนวลนาน 10 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: