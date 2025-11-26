ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 22:00 น.
เกิดเหตุระทึก เมื่อภูเขาไฟทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียเกิดการปะทุเป็นครั้งแรก หลังจากที่สงบมากกว่า 10,000 ปี เถ้าถ่านพัดไกลถึงนิวเดลี

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) รายงานว่า กลุ่มเถ้าภูเขาไฟที่ปะทุจากประเทศเอธิโอเปีย ได้พัดข้ามทะเลแดง ผ่านโอมานและเยเมน จนกระทั่งมาถึงกรุงนิวเดลีแล้ว

การปะทุของภูเขาไฟ Hayli Gubbi ในเอธิโอเปียที่สงบมานานหลายพันปี เริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยพ่นควันเถ้าถ่านขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงหลายพันฟุต

This satellite image released by NASA Worldview shows the Hayli Gubbi volcano in Ethiopia erupting on Nov. 23, 2025. (NASA Worldview via AP)

เนื่องจากเถ้าภูเขาไฟเป็นอนุภาคขนาดเล็กและมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเครื่องบิน, ปนเปื้อนสนามบิน และลดทัศนวิสัยจึงทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวในอินเดียต้องถูกยกเลิก, ล่าช้า, หรือเปลี่ยนเส้นทาง โดยหน่วยงานกำกับดูแลการบินของอินเดียได้ขอให้สายการบิน “หลีกเลี่ยง” พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเคร่งครัด

CAPTION CORRECTS HISTORY OF THE VOLCANO – In this photo released by the Afar Government Communication Bureau, ash billows from an eruption of the long-dormant Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia’s Afar region, Sunday, Nov. 23, 2025. (Afar Government Communication Bureau via AP)

มิรุตยันใจ โมหาปาตรา อธิบดีกรม IMD กล่าวว่า “ระดับความสูงที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ระหว่าง 8.5 กม. ถึง 15 กม. เหนือระดับน้ำทะเล”

“มันจะส่งผลกระทบชั่วคราวต่อการทำงานของดาวเทียมและการบิน แต่ไม่น่าจะกระทบต่อสภาพอากาศหรือคุณภาพอากาศ” นอกจากนี้ยังเสริมว่า เถ้าถ่านมาถึงอินเดียตอนเหนือเมื่อคืนที่ผ่านมา และดูเหมือนกำลังเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีน

และจากเหตุปะทุในครั้งนี้ทำให้เที่ยวบินกว่า 11 เที่ยวบินของ Air India ถูกยกเลิก ขณะที่สายการบินอื่น ๆ เช่น IndiGo, Akasa Air และ KLM ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

CAPTION CORRECTS HISTORY OF THE VOLCANO – In this photo released by the Afar Government Communication Bureau, people watch ash billow from an eruption of the long-dormant Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia’s Afar region, Sunday, Nov. 23, 2025. (Afar Government Communication Bureau via AP)

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ยังไม่ทราบระดับการปนเปื้อนของเถ้าภูเขาไฟในครั้งนี้ โดย จีพี ชาร์มา ประธาน Skymet Weather กล่าวว่า “การวัดค่าการปนเปื้อนต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าในการติดตั้งเซนเซอร์ แต่การปะทุครั้งนี้ไม่ได้มีสัญญาณให้เตรียมตัวล่วงหน้าเลย ดังนั้นระดับการปนเปื้อนจึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด”

ขณะที่ ศาสตราจารย์อาตาเลย์ อายีเล จากมหาวิทยาลัยแอดดิสอาบาบา บอกกับ BBC ว่า การปะทุครั้งนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นภูเขาไฟที่สงบมานานหลายพันปี แม้ว่าจะมีเสียงดังผิดปกติ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดกิจกรรมแผ่นดินไหวที่สำคัญ

อ้างอิง : www.bbc.com

 

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 22:00 น.
51
