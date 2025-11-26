ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี
เกิดเหตุระทึก เมื่อภูเขาไฟทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียเกิดการปะทุเป็นครั้งแรก หลังจากที่สงบมากกว่า 10,000 ปี เถ้าถ่านพัดไกลถึงนิวเดลี
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) รายงานว่า กลุ่มเถ้าภูเขาไฟที่ปะทุจากประเทศเอธิโอเปีย ได้พัดข้ามทะเลแดง ผ่านโอมานและเยเมน จนกระทั่งมาถึงกรุงนิวเดลีแล้ว
การปะทุของภูเขาไฟ Hayli Gubbi ในเอธิโอเปียที่สงบมานานหลายพันปี เริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยพ่นควันเถ้าถ่านขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงหลายพันฟุต
เนื่องจากเถ้าภูเขาไฟเป็นอนุภาคขนาดเล็กและมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเครื่องบิน, ปนเปื้อนสนามบิน และลดทัศนวิสัยจึงทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวในอินเดียต้องถูกยกเลิก, ล่าช้า, หรือเปลี่ยนเส้นทาง โดยหน่วยงานกำกับดูแลการบินของอินเดียได้ขอให้สายการบิน “หลีกเลี่ยง” พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเคร่งครัด
มิรุตยันใจ โมหาปาตรา อธิบดีกรม IMD กล่าวว่า “ระดับความสูงที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ระหว่าง 8.5 กม. ถึง 15 กม. เหนือระดับน้ำทะเล”
“มันจะส่งผลกระทบชั่วคราวต่อการทำงานของดาวเทียมและการบิน แต่ไม่น่าจะกระทบต่อสภาพอากาศหรือคุณภาพอากาศ” นอกจากนี้ยังเสริมว่า เถ้าถ่านมาถึงอินเดียตอนเหนือเมื่อคืนที่ผ่านมา และดูเหมือนกำลังเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีน
และจากเหตุปะทุในครั้งนี้ทำให้เที่ยวบินกว่า 11 เที่ยวบินของ Air India ถูกยกเลิก ขณะที่สายการบินอื่น ๆ เช่น IndiGo, Akasa Air และ KLM ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ยังไม่ทราบระดับการปนเปื้อนของเถ้าภูเขาไฟในครั้งนี้ โดย จีพี ชาร์มา ประธาน Skymet Weather กล่าวว่า “การวัดค่าการปนเปื้อนต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าในการติดตั้งเซนเซอร์ แต่การปะทุครั้งนี้ไม่ได้มีสัญญาณให้เตรียมตัวล่วงหน้าเลย ดังนั้นระดับการปนเปื้อนจึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด”
ขณะที่ ศาสตราจารย์อาตาเลย์ อายีเล จากมหาวิทยาลัยแอดดิสอาบาบา บอกกับ BBC ว่า การปะทุครั้งนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นภูเขาไฟที่สงบมานานหลายพันปี แม้ว่าจะมีเสียงดังผิดปกติ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดกิจกรรมแผ่นดินไหวที่สำคัญ
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่องยุค 40 ใช้ไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส
- ชายญี่ปุ่นวัย 70 ปีถูกหามส่งรพ. หลังใช้ AI สแกนเห็ดป่า ก่อนบอกว่ากินได้ สุดท้ายเป็น ‘เห็ดพิษ’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: