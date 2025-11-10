ยูทูบเบอร์สาว แดนกิมจิ เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า
ยูทูบเบอร์สาว ชาวเกาหลีใต้ เปิดเผยเรื่องราวสุดเจ็บปวด ถูกคนขับแท็กซี่ล่วงละเมิดทางเพศขณะเมาหลับ สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมออนไลน์เกาหลี
โลกออนไลน์ในเกาหลีใต้กำลังเกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่หลัง กวัก ฮยอลซู (Kwak Hyeol-soo) ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังวัย 22 ปี ได้อัปโหลดวิดีโอเปิดใจทั้งน้ำตา เล่าเหตุการณ์สุดเลวร้ายที่เธอถูกคนขับรถแท็กซี่ล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปีก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 23 พฤษภาคม 2024 หลังจากที่ฮยอลซูได้เรียกแท็กซี่กลับที่พักตอนตี 2 เนื่องจากไม่มีรถโดยสารให้กลับแล้ว ด้วยสภาพมึนเมา ประกอบกับฮยอลซูเผลอหลับที่เบาะหลังขณะเดินทางถึงที่พัก เมื่อตื่นขึ้นมากลับพบว่าคนขับได้จอดรถ พร้อมกับปีนข้ามมาทำร้ายร่างกายและข่มขืนเธอ
จากเหตุการณ์นั้น ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจของฮยอลซูบอบช้ำมาก ฮยอลซูต้องเผชิญกับทั้งอาการแพนิก ซึมเศร้า และนอนไม่หลับ แถมยังเคยพยายามทำร้ายตัวเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
ฮยอลซู เล่าว่า นอกจากความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจที่ต้องเผชิญแล้ว ฮยอลซูยังต้องเจอกับคำถามที่ตอกย้ำบาดแผลจิตใจจากตำรวจที่ถามว่า ทำไมไม่รีบแจ้งความทันที ทำให้รู้สึกเหมือนต้องหลบซ่อนทั้งที่ตนไม่ได้ทำผิดเลย
เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และตอบโต้คอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าฮยอลซูโกหก ฮยอลซูได้โพสต์เอกสารสั่งฟ้องจากอัยการ ซึ่งในเอกสารระบุชัดเจนว่าจำเลยได้กระทำชำเราผู้ที่ไม่สามารถขัดขืนได้จนได้รับบาดเจ็บ
จากคลิปที่ฮยอลซูได้เล่าเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดนี้ ทำให้กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยภายใน 24 ชั่วโมง คลิปของฮยอลซูมียอดวิวทะลุ 1.5 ล้านครั้ง พร้อมกับข้อความให้กำลังใจจากผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ หลั่งไหลเข้ามาหลายพันข้อความ ถึงกระนั้น ก็ยังมีคนตั้งคำถามว่าเรื่องที่ฮยอลซูเล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงหรือไม่
การออกมาเปิดเผยความจริงอย่างกล้าหาญของฮยอลซู ได้จุดประกายกระแส #MeToo ขึ้นอีกครั้งในเกาหลีใต้ โดยมีแฮชแท็ก #StandWithKwakHyeolSoo และ #METOO_2025 ติดเทรนด์ในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ ผู้คนจำนวนมากต่างออกมาแชร์ประสบการณ์ และเรียกร้องให้มีการคุ้มครองผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศมากขึ้น
