สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 23:16 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:26 น.
เหตุสลดซ้ำซากในประเทศอินเดีย เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ถูกล่อลวงออกจากงานแต่งงานของครอบครัวไปข่มขืน ฆ่าทรมาน และทำลายศพ คนร้ายใช้วิธีอ้างว่าจะพาไปซื้อไอศกรีม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน กล้องวงจรปิดบันทึกช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนเกิดเหตุน่าสลดที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพุธ (ตามเวลาท้องถิ่น) เด็กหญิงสวมชุดกระโปรงยาวสีขาว เดินตามชายคนหนึ่งไปตามถนนในเมืองกวาลิเออร์ รัฐมัธยประเทศ ก่อนลับหาย เด็กหญิงเคราะห์ร้ายกำลังจูงมือชายคนนั้นหายไปในความมืด เวลาประมาณ 23:30 น. 3 ชั่วโมงต่อมา ประมาณ 02:30 น. กล้องจับภาพชายคนเดิมเดินกลับมาเพียงลำพัง

พ่อแม่ของเด็กหญิงเริ่มค้นหาตัวลูกสาวอย่างตื่นตระหนกหลังพบว่าเธอหายไป ก่อนพบร่างของเธอบนเนินเขา ห่างจากสถานที่จัดงานประมาณ 500 เมตร ในช่วงเช้ามืด

เจ้าหน้าที่ระบุว่า เด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากนั้นถูกรัดคอจนเสียชีวิต ใบหน้าของเธอถูกทุบด้วยก้อนหินจนเละ “จนจำเค้าเดิมไม่ได้” ตำรวจได้จับกุมชายคนหนึ่งต้องสงสัย คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดเลี้ยงในงานแต่งงาน

นายธรรมราช มีนา ผู้กำกับการตำรวจอาวุโสของกวาลิเออร์ กล่าวว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เห็นได้ชัดว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างทารุณ คนร้ายใช้หินก้อนใหญ่ทุบใบหน้าเธอเพื่อฆ่า “เราเริ่มการสอบสวนแล้ว จะจับกุมคนร้ายได้ในไม่ช้า ตอนนี้เราได้จำกัดวงผู้ต้องสงสัยเหลือเพียงคนเดียว เป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดเลี้ยง เรากำลังสอบปากคำเขา”

รายงานจาก The Free Press Journal ระบุว่า เดิมทีเด็กหญิงนอนหลับอยู่กับครอบครัวในสถานที่จัดงาน เธอตื่นขึ้นมาเพื่อไปดื่มน้ำ แล้วหายตัวไป คนร้ายใช้ไอศกรีมเป็นข้ออ้างล่อลวงเธอไป

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในอินเดีย ในปี 2012 โชติ สิงห์ หญิงสาวที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ถูกทำร้ายบนรถบัส อาการบาดเจ็บของเธอรุนแรงมากจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ชาวบ้านโกรธแค้นจนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศ แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้

ในปี 2018 คดีรุมโทรมข่มขืนฆ่า อสิฟา บาโน เด็กหญิงวัย 8 ขวบ ในเมืองคาทัว รัฐชัมมู สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศ เชื่อกันว่า อสิฟา ถูกล่อลวงขณะกำลังให้อาหารม้า ก่อนถูกวางยาในวัดประจำหมู่บ้าน เธอถูกกักขังนานหลายวัน ถูกข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนถูกหินขว้างจนตาย มีชาย 8 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ถูกกล่าวหาในคดีนี้

คดีข่มขืนฆ่าโหดด.ญ.มุสลิมวัย 8 ขวบลุกลาม ม็อบฮินดูฮือต้านจับ 8 ผู้ต้องหา

ในเดือนเมษายน รัฐบาลอินเดียเริ่มกระบวนการนำโทษประหารชีวิตมาใช้สำหรับคดีข่มขืนเด็กเล็ก อนุมัติระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี รัฐสภาต้องให้สัตยาบันก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้

ข้อมูลจากสำนักสถิติอาชญากรรมแห่งชาติอินเดียระบุว่า มีคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คดีทุกวัน ความโกรธแค้นของสาธารณชนต่ออาชญากรรมทางเพศเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเลือกตั้งของโมดีในปีหน้า เมื่อวันที่ 13 เมษายน เขาสัญญาว่าจะให้ความยุติธรรมแก่ “ลูกสาวของเรา” แม้ว่านักวิจารณ์อ้างว่าเขาไม่ได้ตอบสนองเร็วพอก็ตาม

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 23:16 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:26 น.
