5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย
หมอดูเปิดดวง 5 ราศี (พฤษภ, สิงห์, ธนู, กุมภ์, มีน) เข้าตาผู้ใหญ่ เจ้านายเมตตา ใครที่กำลังจะยื่นกู้ ยื่นเอกสาร หรือของานใหญ่ มีเกณฑ์สำเร็จ
จังหวะชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลง แต่สำหรับ 5 ราศีนี้ ถือเป็น “ช่วงขาขึ้น” ที่น่าอิจฉาที่สุด เพราะดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโส กำลังโคจรมาให้คุณในตำแหน่งที่ดีที่สุด
หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบว่า 5 ราศีนี้ กำลังมี “ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์” ที่แข็งแรงมาก ไม่ว่าคุณจะยื่นเรื่องอะไรที่ต้องผ่านการอนุมัติ เช่น ยื่นกู้ซื้อบ้าน, ขอสินเชื่อ, นำเสนอโปรเจกต์ใหม่, ขอลายเซ็นผู้บริหาร หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองเรื่องสำคัญ จะผ่านฉลุยอย่างง่ายดาย
สำหรับ 5 ราศี ที่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ได้แก่
1. ราศีพฤษภ
ความขยันหมั่นเพียรและความสม่ำเสมอของคุณที่ทำมาตลอด กำลังเปล่งประกายเข้าตาผู้ใหญ่ พวกเขามองเห็นความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในตัวคุณ ช่วงนี้หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือ หรือยื่นเสนออะไรก็ตาม คำพูดของคุณจะมีน้ำหนักเป็นพิเศษ ผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุน
2. ราศีสิงห์
ปกติชาวราศีสิงห์มีความมั่นใจและมีภาวะผู้นำอยู่แล้ว ช่วงนี้เสน่ห์ในการนำเสนอของคุณจะยิ่งโดดเด่น คุณจะรู้ว่าต้องพูดอย่างไรให้ผู้ใหญ่ “ซื้อ” ไอเดียของคุณ การนำเสนองานสำคัญ หรือการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดี
3. ราศีธนู
ความซื่อตรงและความคิดบวกของชาวราศีธนู ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนเอ็นดูคุณมานาน ช่วงนี้คือจังหวะที่คุณจะได้รับความเมตตานั้นอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาติดขัดอะไรอยู่ ลองเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพ พวกเขาพร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วย หรือให้คำแนะนำที่นำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุด
4. ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์ที่มักมีไอเดียแปลกใหม่ ช่วงนี้ไอเดียของคุณจะถูกผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่า พวกเขาจะเปิดใจรับฟังแนวทางใหม่ๆ จากคุณ การยื่นขออนุมัติโครงการที่แตกต่าง หรือการของบประมาณในเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำ มีโอกาสสำเร็จสูงมาก
5. ราศีมีน
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมาของชาวราศีมีน ทำให้คุณเป็นที่รักของผู้ใหญ่โดยไม่รู้ตัว ช่วงนี้หากคุณต้องยื่นเอกสาร หรือติดต่อราชการที่ดูยุ่งยาก จะมีคนเข้ามาช่วยจัดการ หรือมีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ทางให้ จนเรื่องที่ว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่าย
คำแนะนำส่งท้าย
นี่คือ “นาทีทอง” ของ 5 ราศีนี้ ควรใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรื่องเอกสารสำคัญ หรือเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ การเตรียมตัวให้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จะยิ่งทำให้ทุกอย่างผ่านฉลุยแบบไม่มีอุปสรรค
