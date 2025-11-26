ดูดวง

5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:36 น.
58
ดูดวงวันนี้ 27 11 68

หมอดูเปิดดวง 5 ราศี (พฤษภ, สิงห์, ธนู, กุมภ์, มีน) เข้าตาผู้ใหญ่ เจ้านายเมตตา ใครที่กำลังจะยื่นกู้ ยื่นเอกสาร หรือของานใหญ่ มีเกณฑ์สำเร็จ

จังหวะชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลง แต่สำหรับ 5 ราศีนี้ ถือเป็น “ช่วงขาขึ้น” ที่น่าอิจฉาที่สุด เพราะดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโส กำลังโคจรมาให้คุณในตำแหน่งที่ดีที่สุด

หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบว่า 5 ราศีนี้ กำลังมี “ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์” ที่แข็งแรงมาก ไม่ว่าคุณจะยื่นเรื่องอะไรที่ต้องผ่านการอนุมัติ เช่น ยื่นกู้ซื้อบ้าน, ขอสินเชื่อ, นำเสนอโปรเจกต์ใหม่, ขอลายเซ็นผู้บริหาร หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองเรื่องสำคัญ จะผ่านฉลุยอย่างง่ายดาย

สำหรับ 5 ราศี ที่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ได้แก่

1. ราศีพฤษภ

ความขยันหมั่นเพียรและความสม่ำเสมอของคุณที่ทำมาตลอด กำลังเปล่งประกายเข้าตาผู้ใหญ่ พวกเขามองเห็นความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในตัวคุณ ช่วงนี้หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือ หรือยื่นเสนออะไรก็ตาม คำพูดของคุณจะมีน้ำหนักเป็นพิเศษ ผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุน

2. ราศีสิงห์

ปกติชาวราศีสิงห์มีความมั่นใจและมีภาวะผู้นำอยู่แล้ว ช่วงนี้เสน่ห์ในการนำเสนอของคุณจะยิ่งโดดเด่น คุณจะรู้ว่าต้องพูดอย่างไรให้ผู้ใหญ่ “ซื้อ” ไอเดียของคุณ การนำเสนองานสำคัญ หรือการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดี

3. ราศีธนู

ความซื่อตรงและความคิดบวกของชาวราศีธนู ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนเอ็นดูคุณมานาน ช่วงนี้คือจังหวะที่คุณจะได้รับความเมตตานั้นอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาติดขัดอะไรอยู่ ลองเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพ พวกเขาพร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วย หรือให้คำแนะนำที่นำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุด

4. ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์ที่มักมีไอเดียแปลกใหม่ ช่วงนี้ไอเดียของคุณจะถูกผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่า พวกเขาจะเปิดใจรับฟังแนวทางใหม่ๆ จากคุณ การยื่นขออนุมัติโครงการที่แตกต่าง หรือการของบประมาณในเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำ มีโอกาสสำเร็จสูงมาก

5. ราศีมีน

ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมาของชาวราศีมีน ทำให้คุณเป็นที่รักของผู้ใหญ่โดยไม่รู้ตัว ช่วงนี้หากคุณต้องยื่นเอกสาร หรือติดต่อราชการที่ดูยุ่งยาก จะมีคนเข้ามาช่วยจัดการ หรือมีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ทางให้ จนเรื่องที่ว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่าย

คำแนะนำส่งท้าย

นี่คือ “นาทีทอง” ของ 5 ราศีนี้ ควรใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรื่องเอกสารสำคัญ หรือเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ การเตรียมตัวให้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จะยิ่งทำให้ทุกอย่างผ่านฉลุยแบบไม่มีอุปสรรค

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนัดสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “เปรมชัย-เกรียงศักดิ์” คดีตึก สตง. ถล่ม

22 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 27 11 68 ดูดวง

5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่อง ฉีดไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่องยุค 40 ใช้ไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายญี่ปุ่นวัย 70 ปีถูกหามส่งรพ. หลังใช้ AI สแกนเห็ดป่า ก่อนบอกว่ากินได้ สุดท้ายเป็น ‘เห็ดพิษ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 11 68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นถ้ารู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปผัดกับข้าว คงจัดการเองไปแล้ว ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ ลั่น อย่าโทษหน่วยงานหากช่วยไม่ได้ ข่าว

ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เผยความในใจ สาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง ข่าว

สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่ชั้นใน แม่เป็นลม บันเทิง

อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณรงค์พร ณ พัทลุง&quot; หรือ &quot;นายกฯ แป้น&quot; พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้ ข่าว

ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:36 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนัดสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “เปรมชัย-เกรียงศักดิ์” คดีตึก สตง. ถล่ม

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button