พยานปากเอก แฉ “หมอเกศ” ใช้เวลา 2 ปี เลื่อนขั้น ศาสตราจารย์ ชี้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้
ศาลฎีกาไต่สวนพยานนัดแรก คดี กกต. ร้องถอดถอน “หมอเกศ” พยานแฉไทม์ไลน์สุดอึ้ง ใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี จาก ป.โท สู่ศาสตราจารย์ ชี้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้
25 พฤศจิกายน 2568 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้มีการนัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดแรก ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง ของ พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในการสมัคร
ในการไต่สวนครั้งนี้ มีพยานฝ่ายผู้ร้อง 4 ปากเข้าเบิกความ โดยพยานคนแรกซึ่งเป็นอดีตผู้สมัคร สว. กลุ่ม 19 อาชีพทนายความ ให้ปากคำว่า จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีชื่อผู้คัดค้านได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์ในไทย และไม่พบประวัติการเป็นอาจารย์หรือมีผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน ซึ่งการนำตำแหน่งนี้มาใช้อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิดได้
พยานคนที่สอง ซึ่งเป็นทนายความเช่นกัน ได้เบิกความถึงประเด็นวุฒิการศึกษาจาก California University FCE โดยระบุว่าสถาบันดังกล่าวไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล แต่เป็นเพียงหน่วยงานเทียบวุฒิการศึกษาเท่านั้น และเปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้น พร้อมชี้ข้อพิรุธสำคัญเกี่ยวกับไทม์ไลน์การได้รับตำแหน่งทางวิชาการของ พญ.เกศกมล
พยานระบุว่า พญ.เกศกมล ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี หลังจากการเทียบวุฒิปริญญาโท ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครในโลกนี้ทำได้ โดยมีลำดับเหตุการณ์คือ ใช้เวลา 8 เดือนได้คำนำหน้า ดร., อีก 5 เดือนได้ รองศาสตราจารย์ และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เป็น ศาสตราจารย์
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเอกสารรับรองที่มีลายเซ็นเหมือนกันทุกฉบับ คล้ายลายเซ็นคอมพิวเตอร์ และการระบุวันที่ล่วงหน้าก่อนได้รับเลขเอกสาร ซึ่งผิดปกติ รวมถึงผลงานทางวิชาการที่อ้างอิง 7 บทความ พบว่ามีเพียง 2 บทความเท่านั้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ด้านทนายความของ พญ.เกศกมล ได้ซักค้านในประเด็นข้อกฎหมาย โดยยืนยันว่าระเบียบ กกต. ไม่ได้ห้ามการใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศในการแนะนำตัว แต่พยานผู้ร้องแย้งว่า ข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นความจริงและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ ศาลได้นัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้คัดค้าน หรือฝ่าย พญ.เกศกมล ในนัดต่อไป วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 09.30 น.
