เปิดภาพ ‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยาอนุทิน ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ แจกถุงยังชีพ-อาหาร สู้ภัยพิบัติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 10:52 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 10:56 น.
177
จ๋า ธนนนท์ ภรรยา นายกอนุทิน เปิดภาพลงพื้นที่ช่วยคนน้ำท่วมหาดใหญ่

ส่งใจฝ่าวิกฤต! ‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยานายกฯ อนุทิน ลุยพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ สวมชุดกันฝนลงพื้นที่ แจกถุงยังชีพ-อาหารร้อนให้ประชาชนที่ติดค้าง หลัง ปภ. เตือนสถานการณ์น้ำล้อมเมือง

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำท่วมสูงจนเข้าสู่ภาวะ “น้ำล้อมเมือง” ทำให้การสัญจรและการอพยพเป็นไปอย่างยากลำบาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สั่งอพยพประชาชนทั่วเมืองอย่างเร่งด่วน

ขณะที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกข้อความแจ้งเตือนด่วนน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำจากคลองอู่ตะเภาที่ไหลลงมาสมทบและฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติม

ล่าสุด คณะรัฐบาลได้ส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมี จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยคณะนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบถุงยังชีพและส่งมอบกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่

จ๋า ธนนนท์ ภริยานายกฯ ลุยหาดใหญ่ สวมชุดกันฝนแจกถุงยังชีพ
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon

จากคลิปที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรม jaa.thananon ขณะลงพื้นที่ในวันที่ 2 เผยให้เห็นภาพของเจ้าตัวที่สวมชุดกันฝนสีฟ้าและร่วมทำอาหารตักข้าวใส่กล่องอย่างตั้งใจ พร้อมส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจว่า “ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ ร่วมลงพื้นที่กับคณะนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย มอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและขอเป็นกำลังใจให้สามารถฟื้นฟูและก้าวข้ามสถานการณ์ครั้งนี้ได้โดยเร็วค่ะ”

ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่เป็นวันที่ 2 ยังคงเดินหน้ามอบถุงยังชีพ พูดคุยให้กำลังใจ และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ”

จ๋า ธนนนท์ ภริยานายกฯ ลุยหาดใหญ่แจกถุงยังชีพ
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
นายกอนุทิน และ จ๋า ธนนนท์ ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ - 2
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
นายกอนุทิน และ จ๋า ธนนนท์ ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
จ๋า ธนนนท์ และ นายกอนุทิน
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
จ๋า ธนนนท์ และ นายกอนุทิน -2
ภาพจาก Instagram : jaa.thananon
View this post on Instagram

 

A post shared by Thananon N. (@jaa.thananon)

