“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 16:29 น.
145
"จุลพันธ์" รับตกใจ "เท้ง" หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

“จุลพันธ์” ยอมรับตกใจ “ณัฐพงษ์” เปิดเผยดีลลับขอชะลอซักฟอก รอแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมดักคอรัฐบาลจ่อยุบสภา 12 ธ.ค.นี้

24 พฤศจิกายน 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงถึงท่าทีของพรรคต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยอมรับเป็นครั้งแรกว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้เข้ามาหารือและขอให้พรรคเพื่อไทยชะลอการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจออกไปก่อน เพื่อรอให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ซึ่งจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากขึ้น

นายจุลพันธ์ แสดงท่าทีตกใจที่นายณัฐพงษ์นำเรื่องการหารือภายในมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน ทั้งที่เป็นฝ่ายขอให้เก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่า พรรคยังคงยึดมั่นในจุดยืนการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น แต่การตัดสินใจว่าจะยื่นญัตติเมื่อใดนั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้าน รวมถึงความร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชน ซึ่งจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งก่อนเปิดสมัยประชุมสภา

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวที่ทำการพรรค
ภาพจาก: พรรคเพื่อไทย

จับสัญญาณยุบสภา 12 ธ.ค. จี้ทำประชามติ

ในส่วนของความเคลื่อนไหวรัฐบาล นายจุลพันธ์ ชี้ว่ามีสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่านายกรัฐมนตรีอาจตัดสินใจยุบสภาภายในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ โดยสังเกตจากการเร่งรัดนำวาระเร่งด่วนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งพรรคเพื่อไทยมองว่าหากเป็นการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือเป็นการกระทำที่ไม่สง่างามในระบอบประชาธิปไตย และขอเตือนให้ ครม. พิจารณาโครงการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีลักษณะทิ้งทวนที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นจริง พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ให้แสดงความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ ครม. มีมติส่งคำถามประชามติคำถามที่หนึ่ง ที่ถามประชาชนว่า เห็นควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเดินหน้าต่อไปได้ในรัฐบาลชุดหน้า

เตรียมเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ กลาง ธ.ค.

สำหรับความพร้อมในการเลือกตั้ง นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ โดยมั่นใจว่ารายชื่อแคนดิเดตจะมีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยดึงกระแสความนิยมของพรรคกลับมาได้ ส่วนการเปิดตัวแคนดิเดตของพรรคประชาชนนั้น ตนมองว่าไม่ได้เหนือความคาดหมาย

เมื่อถูกถามถึงปัญหาเลือดไหล หรือ สส. ย้ายพรรค นายจุลพันธ์ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหากับพรรคเพื่อไทย เพราะมีผู้ประสงค์ลงสมัครจำนวนมาก และพรรคได้คัดเลือกผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาแทนที่ ซึ่งตามสถิติการเลือกตั้งทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนหน้าผู้สมัครประมาณ 30% อยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือการทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนและนโยบายที่ตอบโจทย์ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงเข้มแข็งและสามารถคว้าชัยชนะกลับมาเป็นรัฐบาลได้ในที่สุด

