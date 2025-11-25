ข่าวกีฬาฟุตบอล

เชลซี พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 11:42 น.
83

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง เชลซี พบ บาร์เซโลนา ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS บาร์เซโลนา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ บาร์เซโลนา
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Chelsea Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์ และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอช อาเชียมปง, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป

Credit : Chelsea Football Club

บาร์เซโลนา

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ภายใต้การคุมทัพของ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น, เปดี้ และ กาบี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งอื่นๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เฟร์มิน โลเปซ, เฟรงกี้ เดอ ยอง แนวรุกนำทัพมาโดย ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – บาร์เซโลนา

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 23/07/19 บาร์เซโลนา 1-2 เชลซี (กระชับมิตร)
  • 14/03/18 บาร์เซโลนา 3-0 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 20/02/18 เชลซี 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 29/07/15 เชลซี 2-2 บาร์เซโลนา (กระชับมิตร)
  • 24/04/12 บาร์เซโลนา 2-2 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)

บาร์เซโลนา

  • 22/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 4-0 (ลาลีกา)
  • 09/11/25 ชนะ เซลต้า บีโก้ 4-2 (ลาลีกา)
  • 05/11/25 เสมอ คลับ บรูช 3-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ เอลเช่ 3-1 (ลาลีา)
  • 26/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (ลาลีกา)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอช อาเชียมปง, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – เลียม ดีแลป

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ – เฟรงกี้ เดอ ยอง, เฟร์มิน โลเปซ – ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-2 บาร์เซโลนา

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

