เชลซี พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง เชลซี พบ บาร์เซโลนา ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS บาร์เซโลนา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ บาร์เซโลนา
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์ และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอช อาเชียมปง, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป
บาร์เซโลนา
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ภายใต้การคุมทัพของ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น, เปดี้ และ กาบี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งอื่นๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เฟร์มิน โลเปซ, เฟรงกี้ เดอ ยอง แนวรุกนำทัพมาโดย ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – บาร์เซโลนา
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 23/07/19 บาร์เซโลนา 1-2 เชลซี (กระชับมิตร)
- 14/03/18 บาร์เซโลนา 3-0 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 20/02/18 เชลซี 1-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 29/07/15 เชลซี 2-2 บาร์เซโลนา (กระชับมิตร)
- 24/04/12 บาร์เซโลนา 2-2 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
บาร์เซโลนา
- 22/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 4-0 (ลาลีกา)
- 09/11/25 ชนะ เซลต้า บีโก้ 4-2 (ลาลีกา)
- 05/11/25 เสมอ คลับ บรูช 3-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ เอลเช่ 3-1 (ลาลีา)
- 26/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอช อาเชียมปง, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – เลียม ดีแลป
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ – เฟรงกี้ เดอ ยอง, เฟร์มิน โลเปซ – ลามีน ยามาล, ดานี่ โอลโม่, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-2 บาร์เซโลนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: