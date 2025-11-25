ทนดูไม่ได้! วิน วิลเลี่ยม ควักเงินล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังเห็น ‘เปิ้ล นาคร’ ร่ำไห้

น้ำใจฮีโร่! ‘วิน วิลเลี่ยม’ ประกาศควักเงิน 1 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังเห็นคลิป ‘เปิ้ล นาคร’ ร่ำไห้ ได้ยินเสียงชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือ
เร่งให้คความช่วยเหลือด่วน สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงวิกฤตและเกินกำลังของทีมอาสาสมัคร เนื่องจากปรปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากและมีน้ำท่วมขังในระดับน้ำท่วมสูงมิดหัว ล่าสุด วิน วิลเลี่ยม King of Live ติ๊กต็อกเกอรืคนดัง ประกาศบริจาคเงิน หลังจากได้เห็นคลิปที่ เปิ้ล นาคร ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
วิน วิลเลี่ยม ได้โพสต์คลิปผ่าน TikTok win.william_official เผยความรู้สึกหลังจากได้เห็นคลิปของ เปิ้ล นาคร ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและต้องพบกับความยากลำบากจนถึงขั้นหลั่งน้ำตาเพราะไม่สามารถช่วยชีวิตทุกคนได้ โดย เปิ้ล กล่าวคำพูดบีบหัวใจว่า “เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้…กำลังเราไม่พอ ทุกคนต้องการ ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว” เป็นคำกล่าวถึงความรุนแรงของวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้
หลังจากนั้น วิน วิลเลี่ยม ได้ประกาศกาศโอนเงิน 1 ล้านบาท และจะพยายามติดต่อ เปิ้ล นาคร เพื่อประสานงานการกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
“กำลังจะนอนนะทุกคน มาเห็นทั้งไลฟ์สด ทั้งคลิปนะครับตอนนี้คีอนอนไม่หลับเลย เดี่ยวพรุ่งนี้วินโอนให้ล้านนึงนะครับพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน วินขอเป้นกำลังใจให้นะครับ แล้ววินทักหาพี่เปิ้ล ไม่รู้ว่าพี่เปิ้ลอยู่ตรงไหนนะครับ พี่เปิ้ลยังไม่ตอบวิน แล้วเดี๋ยวกระจายช่วยกันเต็มที่ พี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนครับ คนทไทยที่กำลังดูอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน เป็นกำลังใจให้นะครับ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะครับ ึคือหนักมาทุกคน”
ข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เผยผลวิเคราะห์ความเสียหายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พบว่ามีได้รับผลกระทบ ประมาณ 150,230 คน มีที่อยู่อาศัยเสียหายกว่า 25,102 หลังคาเรือน
ทั้งยังมีสถานที่สำคัญอย่าง โรงเรียน 47 แห่งและโรงพยาบาล 8 แห่งที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมเสียหาย รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร
ข้อมูลจาก : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
