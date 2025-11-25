เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้
ไม่อยู่เฉย เม พรีมายา ลุยช่วยน้ำท่วมใต้ต่อเนื่อง ล่าสุดประสานงานทีมอาสากู้ภัย ให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ที่ทำให้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงสตูลต้องจมบาดาลอย่างรวดเร็ว แต่สายธารแห่งน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศก็ยังคงหลั่งไหลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและหน่วยงานต่าง ๆ เร่งมือเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้ในบางพื้นที่จะเข้าถึงยากก็ตาม
ล่าสุด เม พรีมายา หรือ เม พิชญ์นรี ประกาศประสานงานเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยให้มานำเอาเจ็ตสกี 2 ลำจากบ้านของตนไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมออกค่าน้ำมันให้ด้วย
“บ้านเม มีเจ็ตสกี 2 ลำอยู่ระยองนะคะ ถ้ามีพี่ ๆ จิตอาสาทีมไหน อยากใช้ไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้ มาเอาไปใช้ได้เลย ค่าลาก ค่าน้ำมัน เมกับแซ็กยินดีสนับสนุนค่ะ
ตอนนี้ได้ทีมงานพี่จิตอาสาแล้วเรียบร้อย (เบื้องต้น เมขออนุญาตเอาเบอร์ติดต่อคนผสานงานออกนะคะ) ขอบคุณทุกคนมาก ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงาน และพี่น้องชาวใต้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัยค่ะ”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอเพิ่งจะบริจาคเงิน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเช่นกัน
