บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ขอบคุณ ครอบครัวน้องโมเน่ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้
บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ขอบคุณ ครอบครัวน้องโมเน่ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญ เตรียมอุดหนุนสินค้าแม่เมย์ พรีมายา ต่อ
อย่างที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แลพื้นที่จ.สตูล ยังคงวิกฤตขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักกับอุทกภัยครั้งใหญ่รอบนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัว แม้หลายหน่วยงานจะพยายามเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม และบางจุดก็ไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ แต่น้ำใจจากทั่วประเทศไทยยังคงหลั่งไหลไม่หยุด
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้โพสต์ภาพครอบครัวเมย์ พรีมายา เพื่อขอบคุณในน้ำใจที่บ้านน้องโมเน่บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ โดยบุ๋มระบุแคปชั่นประกอบว่า “บุ๋มคุณขอขอบคุณบ้านน้องโซลน้องโมเน่ ที่ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะคะ จากนี้ไป เดี๋ยวช่วยอุดหนุนสินค้าโมเน่ทู้กกกกกกวันเลย”
อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
