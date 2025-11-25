ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 13:48 น.
110
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือ ภรรยาวอนขอรถสไลด์ขนย้ายลงพื้นที่น้ำท่วม ล่าสุด ปภ. เผยยอดผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2.6 ล้านคน รวม 9 แสนครัวเรือน เสียชีวิตแล้ว 41 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในระดับวิกฤต ยืนยันว่าภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมหาศาลและเป็นเรื่องระดับชาติ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลล่าสุด (25 พ.ย. 68) ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 20 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบ 941,768 ครัวเรือน หรือกว่า 2,680,515 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 41 ราย

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส กินพื้นที่ 98 อำเภอ 643 ตำบล 4,688 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 798,695 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตในภาคใต้ รวม 13 ราย ได้แก่ นครศรีธรรมราช 6 ราย, ปัตตานี 3 ราย, ยะลา 2 ราย และ พัทลุง 2 ราย

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย ‘แจ็ก แปปโฮ’ ยูทูบเบอร์คนดัง ออกมาความเคลื่อนไหวขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอซื้ออุปกรณ์อย่างเร่งด่วน ระบุว่า “ใครขายเรือบ้างวะหรือแบบไหนที่ใช้ในการช่วยน้ำท่วม xจะขอติดต่อมาหน่อย” พร้อมขอผู้ที่มีความรู้ด้านการขายหรือเรือทักข้อความทางเฟซบุ๊กของภรรยาได้โดยตรง

ล่าสุด จริยา หรั่งวิรุฬ ภรรยาของแจ็ก แปปโฮ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่า “ตอนนี้ได้เรือแล้ว แต่ต้องการรถสไลด์ บรรทุกเรือไปค่ะ ลากไปกลัวจะช้า”

อย่างไรก็ดี ปภ. เผยว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ

แจ็ก แปปโฮ ประกาศหาเรือช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : Jaturong Papho

ภรรยา แจ็ก แปปโฮ ได้หาเรือช่วยน้ำท่วมแล้ว

แจ็ก แปปโฮ
ภาพจาก Facebook : Jaturong Papho

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

13 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

21 นาที ที่แล้ว
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568 ข่าว

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

22 นาที ที่แล้ว
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าวภูมิภาค

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

42 นาที ที่แล้ว
ไฟดูดตอนน้ำท่วม ข่าว

เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟรั่วดูยังไง ? ก่อนสายเกินไป

43 นาที ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

59 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย บันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา ข่าว

หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรัง ภูเขาถล่ม น้ำตกหนานสะตอ ข่าวภูมิภาค

ตรังแย่หนัก! ฝนถล่ม 7 วันติด “ภูเขาถล่ม” น้ำป่าสีแดงทะลักซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง ข่าว

อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ &quot;รัฐล้มเหลว&quot; ร่ายยาวซัดทุกวงการ ข่าว

ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด ข่าว

น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 13:48 น.
110
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button