แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย
แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือ ภรรยาวอนขอรถสไลด์ขนย้ายลงพื้นที่น้ำท่วม ล่าสุด ปภ. เผยยอดผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2.6 ล้านคน รวม 9 แสนครัวเรือน เสียชีวิตแล้ว 41 ราย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในระดับวิกฤต ยืนยันว่าภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมหาศาลและเป็นเรื่องระดับชาติ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลล่าสุด (25 พ.ย. 68) ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 20 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบ 941,768 ครัวเรือน หรือกว่า 2,680,515 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 41 ราย
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส กินพื้นที่ 98 อำเภอ 643 ตำบล 4,688 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 798,695 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตในภาคใต้ รวม 13 ราย ได้แก่ นครศรีธรรมราช 6 ราย, ปัตตานี 3 ราย, ยะลา 2 ราย และ พัทลุง 2 ราย
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย ‘แจ็ก แปปโฮ’ ยูทูบเบอร์คนดัง ออกมาความเคลื่อนไหวขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอซื้ออุปกรณ์อย่างเร่งด่วน ระบุว่า “ใครขายเรือบ้างวะหรือแบบไหนที่ใช้ในการช่วยน้ำท่วม xจะขอติดต่อมาหน่อย” พร้อมขอผู้ที่มีความรู้ด้านการขายหรือเรือทักข้อความทางเฟซบุ๊กของภรรยาได้โดยตรง
ล่าสุด จริยา หรั่งวิรุฬ ภรรยาของแจ็ก แปปโฮ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่า “ตอนนี้ได้เรือแล้ว แต่ต้องการรถสไลด์ บรรทุกเรือไปค่ะ ลากไปกลัวจะช้า”
อย่างไรก็ดี ปภ. เผยว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ
- เปิดภาพ ‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยาอนุทิน ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ แจกถุงยังชีพ-อาหาร สู้ภัยพิบัติ
- ปรบมือรัวๆ “นาย ณภัทร” ประสานหาเรือ-กู้ภัย ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วมหาดใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: