“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน
สีหศักดิ์ เผย อนุทิน เตรียมเดินทางไปยังประเทศจีนในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ เพื่อ ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน ยังไม่แน่ใจคุยเรื่องอื่นด้วยไหม
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เตรียมพบ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ เพื่อเตรียมลงนามข้อตกลงจ่ายข้าว 500,000 ตันให้กับจีน
โดยนายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตามแผนการเราจะจัดการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง อยากเป็นทางการ โดยและมีกำหนดการจะเซ็นสัญญา MOU แต่ขณะนี้เรากำลังทำงานในเรื่องรายละเอียดอยู่
เมื่อถามว่านอกจากการลงนาม MOU เรื่องข้าวแล้วจะมีการหารือกับจีนในเรื่องใดอีกบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วไป แต่เรื่องข้าวเป็นเรื่องหลัก ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 14 ธ.ค. ส่วนจะมีการหารือเรื่องอื่นหรือไม่นั้น ขณะนี้กำลังคุยกันอยู่
