หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา
ชาวบ้านปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมสูงมิดหลังคาบ้าน หลังวิกฤตหนัก ปภ.เผยกระทบ 9 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 13 ราย
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รุนแรงเข้าสู่ระดับวิกฤตสูงสุด โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบมิดหลังคาบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้การสัญจรด้วยรถทุกชนิดไม่สามารถทำได้ ไฟฟ้าถูกตัดขาด และสัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ล่ม ทำให้การติดต่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แม้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจะระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ด้วยระดับน้ำที่สูงและกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ทำให้ในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่ติดค้างอยู่ได้
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์คลิปชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ปีนขึ้นไปเกาะบนสายสื่อสารและนั่งอยู่บนสายไฟ ที่ขึงอยู่บริเวณเสาไฟฟ้า เพื่อเอาชีวิตรอดจากกระแสน้ำที่ท่วมสูงจนมิดหลังคาบ้าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุด พบว่ายังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กินพื้นที่ 98 อำเภอ 643 ตำบล 4,688 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 798,695 ครัวเรือน 2,196,758 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 13 ราย (นครศรีธรรมราช 6 ราย ปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย พัทลุง 2 ราย)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้
- แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย
- อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: