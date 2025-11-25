พิมรี่พาย สั่งลุย บริจาค 1 ล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จัดตั้งโรงครัว-ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัย
พิมรี่พาย สั่งลุย บริจาค 1 ล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จัดตั้งโรงครัว-ศูนย์พักพิง เพื่อผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าสู่สภาวะวิกฤติอย่างมาก เนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นน้ำล้อมเมือง หลายพื้นที่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ตามบ้านเรือน หอพัก และอาคารสูงเป็นจำนวนมาก และยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากระดับที่สูง อีกทั้งกระแสน้ำก็เชี่ยวมาก ทำให้การเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปได้อย่างยากลำบาก จนประชาชนที่ติดค้างเริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำและอาหารกว่า 3 วันแล้ว
ล่าสุด พิมรี่พาย ได้โพสต์ภาพแชตที่กำลังพูดคุยอัปเดตสถานการณ์การเตรียมพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือของทีมกู้ภัยทีมหนึ่ง พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “มือสั่นทำอะไรไม่ถูก ทำเต็มที่สุดความสามารถค่ะ”
นอกจากนั้นยังมีรายงานจาก คมชัดลึก ว่า พิมรี่พาย ได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งโรงครัว ทำอาหารส่งต่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ และจัดทำศูนย์พักพิง รับรองผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลภายในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังความสามารถ
