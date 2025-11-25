กู้ไฟฟ้า รพ.หาดใหญ่ ได้แล้ว แต่ยังไม่เสถียร ยังเหลือผู้ป่วย ICU ตกค้าง
กู้ไฟฟ้า รพ.หาดใหญ่ ได้แล้ว แต่ยังไม่เสถียร เผยได้เริ่มขนย้ายผู้ป่วย ICU แล้ว แต่ยังเหลือผู้ป่วยพอสมควร เร่งช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด
จากกรณีที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “ตั้งเเต่เวลา 8.30 น. มีมวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ แนะนำให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine)” พร้อมมีรายงานว่าไฟฟ้าถูกตัดและไม่มีน้ำใช้ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ ถึงการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ขณะนี้ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังคงดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ค่อยเสถียร เพราะเพิ่งกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้
โดยได้รับการสนับสนุน ฮ.จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการขนย้ายผู้ป่วยไอซียู ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ราย ในจำนวนนี้คือเด็กทารก รวมถึงมีการประสานไว้อีก 2-3 โรงพยาบาลไว้รองรับแล้ว และขณะนี้กำลังขอ ฮ.จากกระทรวง ทส.เพิ่มเติม ยืนยันว่าทีมแพทย์จะดูแลกันอย่างเต็มที่ ส่วนตนจะลงพื้นที่ไปเองหรือไม่นั้น เดี๋ยวขอประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ก่อน เพราะขณะนี้ได้รับรายงานว่าอากาศในพื้นที่ยังไม่เปิด ต้องขอหารือกับนายกฯก่อน
นายพัฒนา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอีกว่า ผู้ป่วยไอซียูมีพอสมควร แต่ในเรื่องยอดขอรวบรวมให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อถามว่า จะต้องขนย้ายผู้ป่วยให้แล้วเสร็จภายในวันนี้หรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า จะทำให้ได้เยอะที่สุด ส่วนความเสียหายของโรงพยาบาล ยังไม่ได้มีการประเมิน เนื่องจากยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ เพราะระดับน้ำสูงมาก เกือบ 2 เมตร ส่วนเรื่องการเยียวยาต่างๆ จะดำเนินการภายหลัง ตอนนี้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน
