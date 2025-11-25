ข่าวดาราบันเทิง

ราอูล โรชา แจงดราม่า มิสยูนิเวิร์ส 2025 สาเหตุ ‘โกตดิวัวร์’ ชวดมงกุฎเพราะปัญหาวีซ่า

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 10:08 น.
74
ราอูล โรชา แจงสาเหตุ โอลิเวีย ยาเซ ชวดมงกุฎ MU 2025

ราอูล โรชา ชี้แจงสาเหตุ โอลิเวีย ยาเซ (Olivia Yacé) ตัวแทนจากโกตดิวัวร์ แพ้ ฟาติมา บอช จากเม็กซิโก มิสยูนิเวิร์ส 2025 เพราะข้อจำกัดด้านการเดินทางกับวีซ่า พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

ราอูล โรชา ประธานและเจ้าของร่วมองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ La Saga ถึงประเด็นข้อกังขาในการตัดสินรอบสุดท้าย ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวแทนจากโกตดิวัวร์ไม่ได้ครองมงกุฎ คือปัญหาเรื่องเอกสารการเข้าเมือง เพราะพลเมืองจากโกตดิวัวร์จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ถึง 175 ประเทศ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการปฏิบัติหน้าที่

โรชาอธิบายเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลักของผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สคือการเดินทางไปทั่วโลกตลอดระยะเวลา 1 ปี การต้องใช้เวลาจำนวนมากไปกับการทำเรื่องขอวีซ่ากับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ผู้ชนะต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการรอเอกสารอยู่ในที่พัก แทนที่จะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขัดกับเป้าหมายของกองประกวดที่ต้องการนางงามที่พร้อมเดินทาง พบปะผู้คนทั่วโลกได้ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่แฟนนางงามหรือกูรูอาจมองข้ามไป

นอกจากประเด็นเรื่องวีซ่า โรชายังปฏิเสธข่าวลือเรื่องการล็อกผลการตัดสินให้ ฟาติมา บอช จากเม็กซิโกชนะการประกวด ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงไม่เป็นความจริง พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับสื่อหรือบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลหมิ่นประมาทบิดเบือนข้อเท็จจริง

ราอูล โรชา และ ฟาติมา บอช
ภาพจาก Instagram : raulrocha777

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกับที่ โอลิเวีย ยาเซ ประกาศสละตำแหน่ง “Miss Universe Africa & Oceania 2025” ผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุเหตุผลว่าต้องการมุ่งเน้นไปที่การทำงานเพื่อสังคมกับปกป้องค่านิยมที่เธอยึดถือ ซึ่งบทบาทที่ได้รับมอบหมายอาจไม่เอื้ออำนวยให้ทำได้อย่างเต็มที่

การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อให้เธอได้ยืนหยัดในค่านิยมที่ยึดถือ คือความเคารพ ศักดิ์ศรี ความเป็นเลิศ โอกาสที่เท่าเทียม กล่าวว่า “ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความขอบคุณกับความเคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าขอประกาศลาออกจากตำแหน่งรวมถึงการยุติความเกี่ยวข้องใดๆ กับคณะกรรมการมิสยูนิเวิร์สในอนาคต”

โอลิเวีย ยาเซ สละตำแหน่ง รอง 4 MU 2025
ภาพจาก Instagram : olivia.yace

ก่อนหน้านี้ เวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025 เผชิญวิกฤตความน่าเชื่อถืออย่างหนัก เมื่อ โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) นักเปียโนชาวฝรั่งเศส-เลบานอน ประกาศลาออกจากการเป็นคณะกรรมการก่อนเริ่มรอบตัดสิน อ้างว่าการประกวดขาดความโปร่งใส มีการโหวตลับ คัดเลือกผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะลูกขุน

ฮาร์ฟูชยังกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ราอูล โรชา กับพ่อของ ฟาติมา บอช และเรียกผู้ชนะคนปัจจุบันว่าเป็น “มิสยูนิเวิร์สจอมปลอม” นอกจากนี้เขายังเตรียมฟ้องร้ององค์กรมิสยูนิเวิร์สในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบ ฉ้อโกง ผิดสัญญา โดยอ้างว่าเขาทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมงว่าตัวแทนจากเม็กซิโกจะเป็นผู้ชนะ ความขัดแย้งนี้ส่งผลให้กรรมการอีก 2 ท่านขอถอนตัวก่อนเริ่มงานเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ฟาติมา บอช MU 2025
ภาพจาก Instagram : fatimaboschfdz
ผู้บริการ MU
ภาพจาก Instagram : raulrocha777

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

