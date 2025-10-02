โมเมนต์น่ารัก หนุ่ม กรรชัย ฉลองวันเกิด น้องโซล-น้องโมเน่ ลูก เม พรีมายา ปิดท้าย โหนกระแส
ปิดท้ายรายการโหนกระแสประเด็นร้อน เม พรีมายา ด้วยภาพสุดอบอุ่น หนุ่ม กรรชัย และทีมงาน แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ลูกแฝดของ น้องโซล และ น้องโมเน่ อายุครบ 2 ขวบ
ปิดท้ายรายการด้วยโมเมนต์สุดน่ารักและอบอุ่นหัวใจ สำหรับรายการ โหนกระแส ในวันนี้ (2 ต.ค. 68) เมื่อพิธีกร หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้นำทีมงานร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับ น้องโซล และ น้องโมเน่ ลูกฝาแฝดของ แม่เม และ พ่อแซก
หลังจากที่รายการได้นำเสนอประเด็นร้อนแรงและเคร่งเครียดของ เม พรีมายา กรณีพิพาททางธุรกิจคลินิกความงามตลอดทั้งชั่วโมง ในช่วงท้ายของรายการ บรรยากาศก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
โดยในช่วงนาทีที่ 1:54:36 ทีมงานได้อุ้มน้องโซลและน้องโฒเน่เข้ามาในห้องส่ง เพื่อพบกับที่ หนุ่ม กรรชัย โดยทั้งคู่มีอายุครบ 2 ขวบในปีนี้
โมเมนต์ดังกล่าวสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นมุมอบอุ่นของพิธีกรและทีมงานรายการโหนกระแส ทีมข่าว The Thaiger ขอร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องโซลและน้องโมเน่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง
