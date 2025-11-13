โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

จบเห่! โมเน่ อินฟลูฯ ฟันน้ำนม โดนคุมกำเนิด หลังติ๊กต็อกต่อสายตรงหา เมย์ พรีมายา แจ้งห้ามเด็กขายของ-ถือสินค้า ปิดตำนาน “โมเน่ใช้ทู๊กกกกวัน”
กำลังฮิตติดปรอทเลย สำหรับอินฟลูฯ ตัวน้อย โมเน่ ลูกสาวแฝดผู้พี่ทายาทของ เมย์ พรีมายา ขึ้นแท่นเป็นแม่ค้าตัวท็อปที่เรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วของจริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร เจ๊โมเน่ ก็รีวิวได้หมด ทำยอดขายถล่มทลายทุกแบรนด์ที่มาขึ้นไลฟ์ พร้อมคำพูดติดปาก “โมเน่ใช้ทู๊กกกกกกกกก…วัน” ดึงดูดลูกค้ากดตะกร้าต่อเนื่อง จนแม่เมย์และพ่อแซ็ก ยกให้เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้ว
ล่าสุดดูเหมือนว่าเส้นทางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของ โมเน่ จะเจอกับอุปสรรคเข้าเสียแล้ว เมื่อแม่เมย์ พรีมายา ได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ติ๊กต็อกโทรตรงเข้ามาหาก่อนจะแจ้งข่าวว่า “เจ้าหน้าที่ติกตอกโทหาแม่แล้ว บอก เด็กห้ามขายของ 555555555555”
นอกจากนั้น เมย์ พรีมายา ยังได้แจ้งข่าวนี้ขณะ โมเน่ ไลฟ์ขายของอยู่ โดยบอกว่า “วันนี้ติ๊กต็อกโทรหาแล้วนะ ขอสายตรงกับ พชรมน จั๋นเจิ๋น (สรรเสริญ) อ่ะ ว่าเด็กเกินห้ามถือสินค้า จั๋นเจิ๋นห้ามขายของแล้วนะ วันนี้ติ๊กต็อกโทรหาบอก จั๋นเจิ๋นหยุดขายสินค้าก่อน” ทำเอาแฟนคลับน้องแฝดถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ ทั้งยังบอกให้ติ๊กต็อกใจเย็น ๆ ก่อน เพราะ โมเน่ ยังเก็บเงินซื้อบ้านหลังที่ 5 ไม่ได้เลย
อ้างอิงจาก : FB Phitnari Tantiwit
