“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเขตสมัย 2
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ยูโนนา ชนะเลือกตั้งถล่มทลายในการเลือกตั้งผู้บริหารเขตในประเทศนามิเบีย เตรียมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักข่าว เซาธ์แอฟริกานิวส์ รายงานว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ยูโนนา นักการเมืองชาวนามิเบีย กำลังจะชนะเลือกตั้งผู้บริหารเขตท้องถิ่นเป็นสมัยที่สอง ภายในเขตออมพันจา หลังจากที่เขาได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลาย
โดยชื่อของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ยูโนนา กลายเป็นไวรัลในช่วงปี 2563 หลังจากเขาชนะการเลือกตั้งสมัยแรกอย่างถล่มทลาย และชื่อของเขาไปเหมือนกับชื่อเผด็จการนาซี ผู้มีบทบาทในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มีชาวเน็ตแชร์เกี่ยวกับยูโนนาไปเป็นจำนวนมาก
ซึ่งนายยูโนนา เคยกล่าวยืนยันว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อหรือแนวคิดแบบนาซีแต่อย่างใด พร้อมกล่าวด้วยว่าพ่อของเขาตั้งชื่อของเขา โดยไม่รู้ว่าชื่อ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นั้นเป็นตัวแทนของอะไร
นายยูโนนากล่าวด้วยว่าตอนเด็กๆเขาไม่ได้รู้สึกอะไร จนกระทั้งโตมารู้ว่าชื่อของเขานั้นไปเหมือนกับชื่อใคร ซึ่งยูโนนาบอกด้วยว่าปกติแล้วเขาจะเรียกตัวเองว่า อดอล์ฟ ยูโนนา มากกว่า และสายเกินไปกว่าที่เขาจะเปลี่ยนชื่อของเขาแล้ว
ทั้งนี้ประเทศนามิเบียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเยอรมัน และเกิดการสังหารหมู่ในช่วงปี 2427 ก่อนจะได้รับอิสรภาพในปี 2458 ดังนั้นแล้วการที่ชาวนามิเบียมีชื่อเป็นชาวเยอรมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
