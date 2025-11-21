ฌอน POEM โพสต์แซ่บ ‘อิ่มความสุข’ ลิปซิงค์เพลงสื่อความ หลัง หมอมุก ถูกยึดรางวัล

ฌอน POEM โพสต์แซ่บ ‘อิ่มความสุขจนล้นออกปาก’ หลัง TikTok ประกาศเพิกถอนรางวัล ‘หมอมุกกินเค้ก’ พร้อมลิปซิงค์เพลง ‘อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร’ ชาวเน็ตเชื่อมโยงดราม่า
หลังจากเย็นวานนี้ (21 พฤศจิกาบน 2568) TikTok ออกมาแจ้งข่าวการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 ของ หมอมุกกินเค้ก เนื่องจากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ฌอน POEM ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดผ่านอินสตาแกรม sean_poem เผยข้อความแซ่บ ทำเอาแฟน ๆ หลายคนสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการถอนรางวัลหรือไม่
ล่าสุด ฌอน POEM โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ไอจี ระบุว่า “มันอิ่มความสุขจนล้นออกปาก นอนตะแคงไม่ได้เล่อ” โดยสตอรี่ต่อมาเจ้าตัวแชร์คลิปนายแบบขณะที่วิดีโอขายกางเกงในขอบภาษาไทยของเขียนข้อความว่า “มันอิ่มความสุขจนล้นออกปาก”บางส่วนตั้งคำถามว่าหรือเป็นเพียงการร์ข้อความจากการขายสินค้า
ต่อมา ผู้บริหารแบรนด์ดัง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์คลิปตนเองขณะลิปซิงค์เพลง อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม จากศิลปิน เบิร์ด ธงไชย พร้อมระบุแคปชั่นแซ่บว่า ‘TikTok Rising Star #คือน้าเอง’ งานนี้หลายคนเชื่อมโยงว่า ฌอน POEM กล่าวถึงกรณีของหมอมุกกินเค้ก หลังจากเกิดประเด็นหมออินฟลูฯ ทำคอนเทนต์ลวงโลกเพื่อปั่นยอดวิว เนื่องจากมีการแชร์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับรางวัล TikTok Rising Creator of the Year Award 2025 ในช่วงเวลาเดียวกับที่ TikTok แจ้งข่าวเพิกถอนรางวัล
ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก TikTok ออกแถลงการณ์เพิกถอนรางวัล ระบุความว่า “TikTok ได้ดำเนินการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 เนื่องจากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards
เรามุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของงานประกาศรางวัลนี้อย่างเต็มที่ และต้องการให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อและแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย
เราขอขอบคุณชุมชนผู้ใช้ TikTok ทุกคนสำหรับแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทมุ่งมั่น เพื่อทำให้ TikTok ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ”
