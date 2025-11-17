ดราม่าไม่จบ ฌอน POEM สวนกลับ หมอมุก ยังไม่มาขอโทษ ลั่น ไม่สำนึกผิด-ภัยสังคม

ฌอน POEM สวนกลับคลิปขอโทษ หมอมุกกินเค้ก ลั่น ยังไม่ได้มาขอโทษตน ไม่จริงใจ-ไม่สำนึกผิด ย้ำถามแพทยสภา อยากให้หมอที่เป็นภัยสังคมรักษาคนไข้หรือไม่
ดูเหมือนดราม่าจะยังไม่จบง่าย ๆ กรณี หมอมุกกินเค้ก ออกมาโพสต์คลิปยกมือไหว้ขอโทษผ่าน TikTok mookmukee หลังจากที่ถูก ฌอน ชวนล ไคสิริ ผู้บริหารแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย POEM ออกมาแฉพฤติกรรมหมออินฟลูฯ ทำคอนเทนต์ลวงโลก ปั่นยอดวิวก่อนการประกาศรางวัล TikTok แต่ล่าสุด ฌอน โต้กลับหลังจากเธอโพสต์คลิปขอโทษ มองว่าเป็นคลิปที่ขอโทษที่ดูไม่จริงใจ พร้อมแจงสาเหตุที่ต้องร้องเรียนถึงวิชาชีพแพทย์
ฌอน POEM โพสต์ข้อความสวนกลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว sean_poem ระบุข้อความว่า “DM มาถามกันเยอะมาก ขอตอบตรงทีเดียว น้องเค้าไม่มีมาขอโทษผม กับทางแบรนด์ POEM เป็นการส่วนตัวนะครับ คลิปขอโทษที่ดูไม่จริงใจ แสดงถึงความไม่สํานึกผิด”
ทั้งยังอธิบายสาเหตุที่ต้องร้องเรียนไปยังวิชาชีพแพทย์ เผยว่า “คนที่ถามว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ วิชาชีพแพทย์ ตอบง่าย ๆ เลย ครับ ลองคิดดูว่า ถ้าคุณป่วยแล้วต้องไปรพ. คุณอยากจะให้หมอที่ไร้จริยธรรม, บกพร่องในความเป็นมนุษย์, มีประวัติการสร้างปัญหาที่เป็นภัยสังคมมารักษาคุณไหม แพทยสภาควรพิจารณาเรื่องนี้ครับ”
ก่อนหน้านี้ มุกกินเค้ก โพสต์คลิปขอโทษผ่านโซเชียล น้อมรับคำติชมทุกอย่าง ยืนยันว่า คอนเทนต์รีวิวต่าง ๆ มาจากการใช้ชีวิตประจำวันและประสบการณ์ที่ได้เจอ ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อใคร แต่บางคำพูดอาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อน ทำให้กระทบความรู้สึกกับบุคคลอื่น โดยจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป
“ก่อนอื่น มุกขอโทษถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจตนาในการรีวิว การทำคอนเทนต์ของมุก เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอ ล้วนมาจากเจตนาและการกระทำที่สุจริต ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด
การรีวิวของมุกเป็นเพียงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ ซึ่งบางรีวิวบางคำพูดอาจจะทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน เกิดความไม่สบายใจ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกกับบุคคลอื่น แต่มุกยืนยันว่า มีเจตนาที่สุจริต ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ท้ายที่สุดนี้ มุกอยากขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ค่ะ ช่วงที่ผ่านมา มุกขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ ทุกคำติชม มุกได้อ่านทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ”
@mookmukee♬ original sound – มุกกินเค้ก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร
- หมอมุกกินเค้ก โพสต์ขอโทษ ยันรีวิวจากชีวิตจริง ไม่มีเจตนามุ่งร้าย รับทุกคำติชม
- ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: