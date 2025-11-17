ข่าวดาราบันเทิง

หมอมุกกินเค้ก โพสต์ขอโทษ ยันรีวิวจากชีวิตจริง ไม่มีเจตนามุ่งร้าย รับทุกคำติชม

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 09:32 น.
หมอมุก โพสต์คลิปขอโทษแล้ว หลังดราม่า ฌอน POEM

หมอมุกกินเค้ก โพสต์คลิปขอโทษแล้ว หลังดราม่า ฌอน POEM ยืนยันรีวิวจากชีวิตประจำวัน ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้าย ขอน้อมรับเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง

หลังจากที่เป็นประเด็นดราม่านานกว่าสัปดาห์ระหว่าง หมอมุกกินเค้ก กับ ฌอน ผู้บริหารแบรนด์ POEM ที่ออกมาตำหนิว่าการกระทำของหมออินฟลูฯ สาว ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเพื่อปั่นยอดวิวก่อนการประกาศรางวัล TikTok และ เรียกร้องให้แพทยสภาสอบการกระทำดังกล่าว ล่าสุด หมอมุก ออกมาโพสต์คลิปขอโทษผ่าน TikTok mookmukee เผยว่าการทำคอนเทนต์เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน ยืนยันไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายกับใครและจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนพัฒนาเป็นคนดีต่อไป

หมอมุก กล่าวภายในคลิปว่า “ก่อนอื่น มุกขอโทษถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจตนาในการรีวิว การทำคอนเทนต์ของมุก เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอ ล้วนมาจากเจตนาและการกระทำที่สุจริต ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด

การรีวิวของมุกเป็นเพียงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ ซึ่งบางรีวิวบางคำพูดอาจจะทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน เกิดความไม่สบายใจ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกกับบุคคลอื่น แต่มุกยืนยันว่า มีเจตนาที่สุจริต ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย

ท้ายที่สุดนี้ มุกอยากขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ค่ะ ช่วงที่ผ่านมา มุกขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ ทุกคำติชม มุกได้อ่านทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ”

หมอมุกกินเค้กขอโทษดราม่า
ภาพจาก TikTok : mookmukee
หมอมุกกินเค้กขอโทษดราม่า - 2
ภาพจาก TikTok : mookmukee
หมอมุกกินเค้ก - 2
ภาพจาก Facebook : Mook Mukee
หมอมุกกินเค้ก
ภาพจาก Facebook : Mook Mukee
หมอมุกกินเค้ก - 3
ภาพจาก Facebook : Mook Mukee
@mookmukee♬ original sound – มุกกินเค้ก

