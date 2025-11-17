หมอมุกกินเค้ก โพสต์ขอโทษ ยันรีวิวจากชีวิตจริง ไม่มีเจตนามุ่งร้าย รับทุกคำติชม

หมอมุกกินเค้ก โพสต์คลิปขอโทษแล้ว หลังดราม่า ฌอน POEM ยืนยันรีวิวจากชีวิตประจำวัน ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้าย ขอน้อมรับเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง
หลังจากที่เป็นประเด็นดราม่านานกว่าสัปดาห์ระหว่าง หมอมุกกินเค้ก กับ ฌอน ผู้บริหารแบรนด์ POEM ที่ออกมาตำหนิว่าการกระทำของหมออินฟลูฯ สาว ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเพื่อปั่นยอดวิวก่อนการประกาศรางวัล TikTok และ เรียกร้องให้แพทยสภาสอบการกระทำดังกล่าว ล่าสุด หมอมุก ออกมาโพสต์คลิปขอโทษผ่าน TikTok mookmukee เผยว่าการทำคอนเทนต์เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน ยืนยันไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายกับใครและจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนพัฒนาเป็นคนดีต่อไป
หมอมุก กล่าวภายในคลิปว่า “ก่อนอื่น มุกขอโทษถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจตนาในการรีวิว การทำคอนเทนต์ของมุก เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอ ล้วนมาจากเจตนาและการกระทำที่สุจริต ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด
การรีวิวของมุกเป็นเพียงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ ซึ่งบางรีวิวบางคำพูดอาจจะทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน เกิดความไม่สบายใจ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกกับบุคคลอื่น แต่มุกยืนยันว่า มีเจตนาที่สุจริต ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ท้ายที่สุดนี้ มุกอยากขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ค่ะ ช่วงที่ผ่านมา มุกขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ ทุกคำติชม มุกได้อ่านทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ”
