ข้อมูลลับ ดารา น. ยืมเงินแก๊งเพื่อน 50 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 48 ต่อปี

หวั่นแตกหัก “แก๊งนางฟ้า” ดราม่ายืมเงินไปลงทุนแต่ไม่คืน ดาราสาวชื่อย่อ “น.” ระดับตัวแม่ ถูกโยงว่ากู้ยืมเงินจากกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงถึง 5 คน รวมเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท สงสัยนำเงินไปใช้อะไร หมุนธุรกิจ? จนผิดนัดชำระหนี้
อ้างอิงข้อมูลจากรายการ “Phutta Talk” บน YouTube ของพุทธอภิวรรณ ได้ทราบมาว่ายอดหนี้ 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อเดือน ดาราสาวชื่อย่อ “น.” ได้ยืมเงินจากกลุ่มผู้เสียหายใกล้ชิด 5 คน มีการตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยในอัตราสูงถึง ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยต่อปีจะสูงถึงร้อยละ 48 หรือคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยถึง 24 ล้านบาทต่อปี
แหล่งข่าวระบุว่า ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อผู้ให้กู้พบความจริงว่า ดาราสาว น. ได้นำเงินก้อนนี้ไปหมุนเวียนในธุรกิจส่วนตัวของตนเอง ไม่ใช่การนำเงินไปให้บุคคลอื่นยืมต่อ ตามที่อ้างไว้ในตอนแรก ส่งผลให้ผู้ให้กู้รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืม และที่ผ่านมา ดาราสาวมีการจ่ายคืนเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ไม่มีการคืนเงินต้นตามที่ตกลงไว้เลยตลอด 2 ปี
เมื่อไม่คืนเงิน ก็กระทบต่อความสัมพันธ์ของเพื่อนในวงการอย่างรวดเร็ว มีรายงานว่า เพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้าบางคนได้เริ่มกด อัลฟอลโลวในอินสตราแกรมของดาราสาว “น.” แล้ว โดยผู้เสียหายบางรายกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมเรียกร้องความยุติธรรมและขอให้มีการคืนเงินต้นต่อไป
ทั้งนี้ ดีเจดาด้า (ซึ่งอยู่ในแก๊งนางฟ้า) ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของ นานา ไรบีนา และ วุ้นเส้น วิริฒิพา โดยชี้แจงว่าทั้งสองคนไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการชักชวนลงทุนและเรื่องหนี้สินครั้งนี้ ขณะที่เพื่อนคนใกล้ชิดของดาราสาว “น.” อีกหลายคนก็กำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้เช่นกัน
