หมอมุก โดนแล้ว Tiktok ถอดรางวัล Rising Award หลังดราม่า แบรนด์ POEM

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 18:21 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 18:21 น.
หมอมุก โดนมรสุมไม่หยุด Tiktok ประกาศ เพิกถอนรางวัล Rising Award 2025 หลังดราม่า แบรนด์ POEM กับ ฌอน ชวนล

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ออกแถลงการณ์ด่วนผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก ประกาศเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 ของอินฟลูเอนเซอร์หมอสายอาหารชื่อดังอย่าง “หมอมุกกินเค้ก” หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์จากกรณีรีวิวร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ของ ฌอม POEM

TikTok อ้างเหตุผลในการเพิกถอนรางวัลว่า พบการละเมิดข้อกำหนดกับเงื่อนไขของ TikTok Awards โดยทางแพลตฟอร์มมุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือกับความโปร่งใสของงานประกาศรางวัลอย่างเต็มที่ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ แสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย

ย้อนรอยดราม่า หมอมุก vs POEM

จากคลิปเดียว สู่ไฟลามทุ่ง หมอมุก ได้ทำคอนเทนต์รีวิวประสบการณ์การลองชุดที่ร้าน POEM สาขาหนึ่ง อ้างว่าเป็นประสบการณ์ที่นอยด์ที่สุด ไปลองชุดจะไปรับรางวัลงานติ๊กตอก แต่พนักงานมีท่าทีไม่ต้อนรับ ใช้น้ำเสียงไม่ดี ทำให้ตัดสินใจไม่ซื้อชุดดังกล่าว

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ฌอน ชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ POEM ได้ออกมาฟาดด้วยคลิปเพื่อปกป้องแบรนด์กับพนักงาน นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) มาเปิดเผย ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่หมอมุกรีวิว ภาพในกล้องแสดงให้เห็นว่าพนักงานให้บริการอย่างเต็มที่ ตัวหมอมุกเองก็ดูพึงพอใจขณะลองชุด

คุณฌอนตั้งคำถามกลับไปยังอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำคอนเทนต์ “ลวงโลก” เพื่อเรียกยอดวิวหรือไม่ เนื่องจากข้อเท็จจริงหน้างานกับการนำเสนอในคลิปมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พร้อมทั้งยืนยันจะส่งเรื่องให้ถึงแพทยสภา

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

กระแสตีกลับและการขุดวีรกรรมเก่า

เมื่อความจริงอีกด้านถูกเปิดเผย ชาวเน็ตจำนวนมากได้เริ่มขุดคุ้ยคอนเทนต์เก่าๆ ของหมอมุก พบว่ามีหลายกรณีที่เธอรีวิวร้านค้าอื่นๆ ในลักษณะโจมตี หรือใช้คำพูดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้อื่น ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณ รสนิยม และความน่าเชื่อถือในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์

ท่ามกลางกระแสกดดัน หมอมุกได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอยกมือไหว้ขอโทษสังคม ยอมรับว่าการสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความไม่สบายใจ แต่ยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ในการทำคอนเทนต์ พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุง

แต่ดูเหมือนว่าคำขอโทษจะไม่เพียงพอที่จะกู้คืนภาพลักษณ์กลับมาได้ทันที ส่งผลให้ทาง TikTok ตัดสินใจประกาศเพิกถอนรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มในที่สุด

ดราม่าไม่จบ ฌอน POEM สวนกลับ หมอมุก ยังไม่มาขอโทษ ลั่น ไม่สำนึกผิด-ภัยสังคม

