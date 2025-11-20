หมอมุก โดนแล้ว Tiktok ถอดรางวัล Rising Award หลังดราม่า แบรนด์ POEM

หมอมุก โดนมรสุมไม่หยุด Tiktok ประกาศ เพิกถอนรางวัล Rising Award 2025 หลังดราม่า แบรนด์ POEM กับ ฌอน ชวนล
TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ออกแถลงการณ์ด่วนผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก ประกาศเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 ของอินฟลูเอนเซอร์หมอสายอาหารชื่อดังอย่าง “หมอมุกกินเค้ก” หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์จากกรณีรีวิวร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ของ ฌอม POEM
TikTok อ้างเหตุผลในการเพิกถอนรางวัลว่า พบการละเมิดข้อกำหนดกับเงื่อนไขของ TikTok Awards โดยทางแพลตฟอร์มมุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือกับความโปร่งใสของงานประกาศรางวัลอย่างเต็มที่ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ แสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย
ย้อนรอยดราม่า หมอมุก vs POEM
จากคลิปเดียว สู่ไฟลามทุ่ง หมอมุก ได้ทำคอนเทนต์รีวิวประสบการณ์การลองชุดที่ร้าน POEM สาขาหนึ่ง อ้างว่าเป็นประสบการณ์ที่นอยด์ที่สุด ไปลองชุดจะไปรับรางวัลงานติ๊กตอก แต่พนักงานมีท่าทีไม่ต้อนรับ ใช้น้ำเสียงไม่ดี ทำให้ตัดสินใจไม่ซื้อชุดดังกล่าว
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ฌอน ชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ POEM ได้ออกมาฟาดด้วยคลิปเพื่อปกป้องแบรนด์กับพนักงาน นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) มาเปิดเผย ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่หมอมุกรีวิว ภาพในกล้องแสดงให้เห็นว่าพนักงานให้บริการอย่างเต็มที่ ตัวหมอมุกเองก็ดูพึงพอใจขณะลองชุด
คุณฌอนตั้งคำถามกลับไปยังอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำคอนเทนต์ “ลวงโลก” เพื่อเรียกยอดวิวหรือไม่ เนื่องจากข้อเท็จจริงหน้างานกับการนำเสนอในคลิปมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พร้อมทั้งยืนยันจะส่งเรื่องให้ถึงแพทยสภา
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards
กระแสตีกลับและการขุดวีรกรรมเก่า
เมื่อความจริงอีกด้านถูกเปิดเผย ชาวเน็ตจำนวนมากได้เริ่มขุดคุ้ยคอนเทนต์เก่าๆ ของหมอมุก พบว่ามีหลายกรณีที่เธอรีวิวร้านค้าอื่นๆ ในลักษณะโจมตี หรือใช้คำพูดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้อื่น ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณ รสนิยม และความน่าเชื่อถือในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์
ท่ามกลางกระแสกดดัน หมอมุกได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอยกมือไหว้ขอโทษสังคม ยอมรับว่าการสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความไม่สบายใจ แต่ยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ในการทำคอนเทนต์ พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุง
แต่ดูเหมือนว่าคำขอโทษจะไม่เพียงพอที่จะกู้คืนภาพลักษณ์กลับมาได้ทันที ส่งผลให้ทาง TikTok ตัดสินใจประกาศเพิกถอนรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มในที่สุด
ดราม่าไม่จบ ฌอน POEM สวนกลับ หมอมุก ยังไม่มาขอโทษ ลั่น ไม่สำนึกผิด-ภัยสังคม
