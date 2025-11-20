ผู้นำหัวรุนแรง สารภาพวางแผน ปลอมเป็นซานต้า แจกลูกอมยาพิษ หวังฆ่าเด็กชาวยิว
หัวหน้ากลุ่มนีโอ-นาซี รับสารภาพวางแผนให้คนแต่งชุดซานตาคลอสแจกลูกอมผสมยาพิษ หวังฆ่าเด็กชาวยิวและชนกลุ่มน้อยในนิวยอร์ก
นายมิคาอิล ชคิกวิชวิลี ชายชาวจอร์เจียวัย 22 ปี ผู้นำกลุ่มหัวรุนแรง เดินทางมาขึ้นศาลรัฐบาลกลางในย่านบรูคลิน นครนิวยอร์ก เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เขายอมรับสารภาพต่อหน้าผู้พิพากษา ในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชัง
อัยการเปิดเผยรายละเอียดแผนการร้ายนี้ว่า ชคิกวิชวิลี หรือเจ้าของฉายา “ผู้บัญชาการจอมเชือด” เตรียมการก่อการร้ายครั้งใหญ่ เขาตั้งใจให้สมาชิกกลุ่มแต่งกายเป็นซานตาคลอส เพื่อตระเวนแจกลูกอมผสมสารพิษร้ายแรงอย่าง “ไรซิน” เป้าหมายคือเด็กชาวยิวในโรงเรียนย่านบรูคลิน และกลุ่มชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประวัติของนายมิคาอิล ชคิกวิชวิลี พบว่าเป็นแกนนำกลุ่ม Maniac Murder Cult กลุ่มนี้เป็นพวกหัวรุนแรงข้ามชาติ มีแนวคิดนิยมความรุนแรง หวังสร้างสงครามศาสนาและเชื้อชาติ เขาต้องการก่อเหตุโจมตีให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในสหรัฐฯ ครั้งหนึ่งเขาเคยเสนอให้เลือกเหยื่อเป็นคนไร้บ้าน เพราะเชื่อว่าหากคนกลุ่มนี้เสียชีวิต รัฐบาลคงไม่สนใจติดตามคดี
ชคิกวิชวิลี มองว่าสหรัฐฯ เหมาะกับการก่อเหตุเนื่องจากหาอาวุธปืนง่าย เขาใช้แอปพลิเคชัน Telegram ปลุกระดมและเผยแพร่อุดมการณ์เกลียดชัง รวมถึงแจกจ่าย “คู่มือผู้เกลียดชัง” (Hater’s Handbook) ภายในคู่มือสอนวิธีผลิตระเบิดและสารพิษ ข้อมูลชุดนี้เชื่อมโยงกับเหตุกราดยิงโรงเรียนที่เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้นักเรียนวัย 16 ปีเสียชีวิต
ข้อมูลจากอัยการระบุเพิ่มเติมว่า ชคิกวิชวิลี เดินทางไปย่านบรูคลินหลายครั้งตั้งแต่ปี 2022 เขามักพูดเรื่องการทำร้ายชายชราชาวยิว และสั่งการผ่านข้อความให้ผู้อื่นก่อเหตุรุนแรงภายใต้ชื่อกลุ่ม
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ FBI ใช้วิธีแฝงตัวเข้าไปตีสนิท จนชคิกวิชวิลีหลงเชื่อและชักชวนเจ้าหน้าที่รายนี้เข้าร่วมแผนการ ทั้งเรื่องการปลอมตัวเป็นซานตาคลอส และแผนนำลูกอมอาบยาพิษไปแจกจ่าย
เจ้าหน้าที่จับกุมตัวเขาได้ในประเทศมอลโดวา และส่งตัวข้ามแดนมาดำเนินคดีที่สหรัฐฯ ชคิกวิชวิลียอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อัยการเตรียมเสนอโทษจำคุกสูงสุด 18 ปี ฐานวางแผนก่ออาชญากรรมโหดเหี้ยมที่มุ่งเป้าทำร้ายผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่มา: AP
