“ทรัมป์” เซ็นลงนาม เปิดเผยเอกสารคดีค้ามนุษย์ “เอปสตีน” ภายใน 30 วัน
โดนัลด์ ทรัมป์ เซ็นลงนาม เปิดเผยเอกสารคดีค้ามนุษย์ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ภายใน 30 วัน โวพร้อมเปิดโปงพวกเดโมแครตว่ามีใครเกี่ยวบ้าง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เซ็นลงนามคำสั่งให้เปิดเผยเอกสารของกระทรวงยุติธรรมในคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก
โดยคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมต้องเปิดเผยเอกสารที่สามารถ “ค้นหา” และ “ดาวน์โหลด” ได้ใน 30 วัน
ซึ่งนายทรัมป์เขียนลงโซเชียลของตนเองว่า นี่คือแผนของพวกเดโมแครตที่พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากความสำเร็จของเขา พร้อมระบุด้วยว่าเขาจะเปิดโปงกลุ่มเดโมแครตว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเอปสตีนบ้าง
สำหรับเอกสารของเอปสตีนที่อยู่ภายใต้การเปิดเผยตามกฎหมายเป็นเอกสารจากการสอบสวนทางอาญาของนักการเงิน ซึ่งรวมถึงบันทึกการสัมภาษณ์เหยื่อและพยาน และสิ่งของที่ยึดได้จากการบุกค้นทรัพย์สินของเขา เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยการสื่อสารภายในของกระทรวงยุติธรรม บันทึกการบิน และบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีนบ้าง
โดยชื่อของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่มีการเปิดเผยเอกสาร 20,000 หน้า โดยมีการพูดถึงชื่อของนายทรัมป์หลายครั้ง อย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวปฏิเสธว่านายทรัมป์ไม่ได้ทำผิด
