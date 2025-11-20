สาวออสซี่วัย 25 ปี เลือกจบชีวิตด้วยการุณยฆาต หลังต่อสู้โรคร้ายหายากมาทั้งชีวิต
สาวออสเตรเลียวัย 25 ปี ป่วยเป็นโรคระบบประสาทหายากขั้นสุดท้าย ตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการุณยฆาต หลังทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง
หญิงสาวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อ “ตายตามเงื่อนไขของตัวเอง” หลังจากต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคทางระบบประสาทที่หายากและอยู่ในระยะสุดท้ายมานานหลายปี
แอนนาลีส ฮอลแลนด์ (Annaliese Holland) วัย 25 ปี เปิดเผยกับ News.com.au ว่าเธอป่วยมาตั้งแต่เด็ก ต้องเข้าโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อพยายามวินิจฉัยโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง, คลื่นไส้, อาเจียน และต้องพึ่งพาการให้อาหารทางสายน้ำเกลือ (IV feeding) มาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
แอนนาลีสถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค Autoimmune Autonomic Ganglionopathy หรือ โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองที่หายาก ที่ร่างกายจะโจมตีระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมการทำงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร แพทย์พบว่าลำไส้ของเธอมีอาการคล้ายถูกอุดตันทั้งที่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น
เนื่องจากต้องรับสารอาหารผ่านสายน้ำเกลือตรงเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้หากเธอติดเชื้อ มันจะลุกลามเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต แอนนาลีสเปิดเผยว่าเธอรอดชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วถึง 25 ครั้ง
เมื่ออายุ 22 ปี เธอได้รับแจ้งว่าอาการของเธอนั้นอยู่ในระยะสุดท้าย (Terminal) แล้ว ยาที่เธอได้รับทำให้กระดูกของเธออ่อนแอลงจนเกิดภาวะกระดูกพรุนอย่างรุนแรง ทำให้เธอปวดอยู่ตลอดเวลา และกระดูกสันหลังหัก 4 จุด รวมถึงกระดูกอกหัก ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อหัวใจและปอดอย่างรุนแรง
“ฉันไม่มีความสุขเลย” แอนนาลีสกล่าว “คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ ดังนั้นคุณต้องรับมือกับมันจริงๆ แม้จะมีช่วงเวลาที่สวยงามในแต่ละวัน แต่ชีวิตก็เหนื่อยล้าและยาวนาน ฉันปวดเรื้อรังจนร่างกายอ่อนแอไปหมด”
โรคนี้ทำให้เธอต้องเฝ้าดูชีวิตของเพื่อนๆ ที่แต่งงานและสร้างครอบครัวจากห้องโรงพยาบาล ซึ่งเธอต้องฉลองวันเกิดอายุ 18 และ 21 ปีที่นั่น “ชีวิตของทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้า แต่ฉันติดอยู่กับที่ ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่ ฉันแค่รอดไปวันๆ ซึ่งมันยากมาก” เธอกล่าว
ด้วยความรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะจบลง แอนนาลีสจึงตัดสินใจที่จะ “ตายตามเงื่อนไขของตัวเอง” โดยเลือกใช้การุณยฆาตโดยสมัครใจ (Voluntary Assisted Dying – VAD) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกฎหมายในออสเตรเลียสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
“ทีมแพทย์และพยาบาลที่น่าทึ่งของฉันได้เห็นว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้าง และฉันบอกพวกเขาว่า ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อีกแล้ว” เธอกล่าว
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ทำให้พ่อแม่และพี่สาวของเธอใจสลาย แพทริค ผู้เป็นพ่อ ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขาเห็นลูกสาวฟื้นขึ้นมาหลังการช่วยชีวิตของแพทย์ แล้ววิงวอนว่า “พ่อคะ ได้โปรดปล่อยหนูไปเถอะ หนูจะไม่เกลียดพ่อเลยถ้าพ่อทำแบบนั้น”
ขณะที่ตัวแพทริคเปิดใจว่า “ผมไม่รู้ว่าลูกทำได้อย่างไร และผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าลูกทนมาพอแล้ว”
หลังจากการประเมินผลสามสัปดาห์ แอนนาลีสก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้ VAD ได้ “ฉันคิดว่ามันแปลกมากที่จะมีความสุข แต่ฉันดีใจมากจนร้องไห้ตอนที่รู้ว่าได้รับการอนุมัติ” เธอกล่าว “มันยาก เพราะสำหรับฉัน นั่นหมายถึงการจบความเจ็บปวด แต่ฉันกำลังโยนความเจ็บปวดนี้ไปให้ครอบครัว”
“ฉันโชคดีที่ฉันมีทางเลือกนี้” เธอกล่าวเสริม “การบอกว่าฉันต้องการ VAD ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการบอกว่าคุณทนมาพอแล้ว และคุณได้ต่อสู้อย่างหนักหน่วงมาตลอด”
อ้างอิง : nypost.com
