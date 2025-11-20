โทษหนัก แพทย์หนุ่มล่วงละเมิดคนไข้ ใช้นิ้วล้วงของลับ อ้างตรวจภายใน
แพทย์ฝึกหัดวัย 27 ปี ถูกศาลตัดสินมีความผิด ฐานล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิง 2 รายในโรงพยาบาล อ้างตรวจกระเพาะปัสสาวะ ทนายอ้างลูกความนิสัยดีแต่ฟังไม่ขึ้น นัดชี้ชะตา 18 ธ.ค.นี้
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวฉาววงการแพทย์ของสหราชอาณาจักร กรณีศาลได้พิพากษาแพทย์ฝึกหัดหนุ่มรายหนึ่งมีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิง 2 ราย ภายในโรงพยาบาลของรัฐ (NHS) โดยอาศัยช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์มาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุ
จำเลยในคดีนี้คือ ไอเอิน ครัมป์ (Ieuan Crump) วัย 27 ปี แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาล Grange Hospital ในเมือง Cwmbran เวลส์ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจากการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิงระหว่างขั้นตอนการสแกนกระเพาะปัสสาวะ
จากคำให้การในศาลคาร์ดิฟฟ์ ผู้เสียหายได้เปิดเผยพฤติกรรมอันเลวร้าย โดยเหยื่อรายแรกให้การว่าถูกนายครัมป์ใช้นิ้วล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงอีกคนกำลังพยายามใส่สายสวนปัสสาวะให้เธออยู่ หลังจากนั้นนายครัมป์ได้ย้อนกลับเข้ามาในห้องพักผู้ป่วยเพียงลำพัง โดยอ้างว่า “ต้องเข้ามาเช็กว่ามีอาการบวมหรือไม่” ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอซ้ำอีกครั้ง
ขณะที่ เหยื่อรายที่สองให้การต่อคณะลูกขุนว่า นายครัมป์ได้สัมผัสอวัยวะเพศของเธอและถามว่า “เจ็บไหม” ในระหว่างก่อเหตุ เขาจับขาของเธอแยกออกเพื่อกระทำการดังกล่าว
ในการต่อสู้คดี นางมาเรียน ลูอิส ทนายความฝ่ายจำเลย พยายามแก้ต่างว่า นายครัมป์เป็นชายที่มีบุคลิกภาพดีไร้ที่ติ และตัวจำเลยเองก็ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 9 กระทง รวมถึงข้อหาล่วงละเมิดทางเพศด้วยการสอดใส่อีก 3 กระทง แต่คณะลูกขุนไม่ปักใจเชื่อและมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา
ผู้พิพากษา วาเนสซา ฟรานเซส ได้กล่าวตักเตือนนายครัมป์กลางศาลว่า “หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผมจะต้องตัดสินลงโทษจำคุกคุณเป็นระยะเวลายาวนาน” แพทย์ฝึกหัดถูกสั่งให้ลงชื่อในทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดี เขาได้รับการประกันตัวเพื่อรอฟังคำพิพากษาบทลงโทษอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม นี้
ทั้งนี้ นายครัมป์เคยถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา แต่คดีดังกล่าวได้ล้มเลิกไปหลังจากพิจารณาคดีได้เพียง 2 สัปดาห์ ก่อนจะถูกนำตัวมาดำเนินคดีใหม่และได้รับโทษในครั้งนี้
