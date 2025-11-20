ข่าวต่างประเทศ

โทษหนัก แพทย์หนุ่มล่วงละเมิดคนไข้ ใช้นิ้วล้วงของลับ อ้างตรวจภายใน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:54 น.
291
แพทย์ฝึกหัดล่วงละเมิดคนไข้สาว 2 ราย อ้างตรวจกระเพาะปัสสาวะ

แพทย์ฝึกหัดวัย 27 ปี ถูกศาลตัดสินมีความผิด ฐานล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิง 2 รายในโรงพยาบาล อ้างตรวจกระเพาะปัสสาวะ ทนายอ้างลูกความนิสัยดีแต่ฟังไม่ขึ้น นัดชี้ชะตา 18 ธ.ค.นี้

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวฉาววงการแพทย์ของสหราชอาณาจักร กรณีศาลได้พิพากษาแพทย์ฝึกหัดหนุ่มรายหนึ่งมีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิง 2 ราย ภายในโรงพยาบาลของรัฐ (NHS) โดยอาศัยช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์มาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุ

จำเลยในคดีนี้คือ ไอเอิน ครัมป์ (Ieuan Crump) วัย 27 ปี แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาล Grange Hospital ในเมือง Cwmbran เวลส์ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจากการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิงระหว่างขั้นตอนการสแกนกระเพาะปัสสาวะ

จากคำให้การในศาลคาร์ดิฟฟ์ ผู้เสียหายได้เปิดเผยพฤติกรรมอันเลวร้าย โดยเหยื่อรายแรกให้การว่าถูกนายครัมป์ใช้นิ้วล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงอีกคนกำลังพยายามใส่สายสวนปัสสาวะให้เธออยู่ หลังจากนั้นนายครัมป์ได้ย้อนกลับเข้ามาในห้องพักผู้ป่วยเพียงลำพัง โดยอ้างว่า “ต้องเข้ามาเช็กว่ามีอาการบวมหรือไม่” ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอซ้ำอีกครั้ง

ขณะที่ เหยื่อรายที่สองให้การต่อคณะลูกขุนว่า นายครัมป์ได้สัมผัสอวัยวะเพศของเธอและถามว่า “เจ็บไหม” ในระหว่างก่อเหตุ เขาจับขาของเธอแยกออกเพื่อกระทำการดังกล่าว

ในการต่อสู้คดี นางมาเรียน ลูอิส ทนายความฝ่ายจำเลย พยายามแก้ต่างว่า นายครัมป์เป็นชายที่มีบุคลิกภาพดีไร้ที่ติ และตัวจำเลยเองก็ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 9 กระทง รวมถึงข้อหาล่วงละเมิดทางเพศด้วยการสอดใส่อีก 3 กระทง แต่คณะลูกขุนไม่ปักใจเชื่อและมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา

ผู้พิพากษา วาเนสซา ฟรานเซส ได้กล่าวตักเตือนนายครัมป์กลางศาลว่า “หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผมจะต้องตัดสินลงโทษจำคุกคุณเป็นระยะเวลายาวนาน” แพทย์ฝึกหัดถูกสั่งให้ลงชื่อในทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดี เขาได้รับการประกันตัวเพื่อรอฟังคำพิพากษาบทลงโทษอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม นี้

ทั้งนี้ นายครัมป์เคยถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา แต่คดีดังกล่าวได้ล้มเลิกไปหลังจากพิจารณาคดีได้เพียง 2 สัปดาห์ ก่อนจะถูกนำตัวมาดำเนินคดีใหม่และได้รับโทษในครั้งนี้

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:54 น.
291
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
วิธีปูกระเบื้องยาง

วิธีปูพื้นกระเบื้องยาง สวยทน ห้องสวยเหมือนช่างมือโปร

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button