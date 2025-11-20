สาวมาเลย์ โกงความตาย หลังถูกนั่งร้านถล่มทับเก๋ง กลางทางด่วน สภาพพังยับ
นั่งร้านก่อสร้างรถไฟในมาเลเซีย ถล่มทับรถเก๋งบนทางด่วนพังยับเยิน สาวคนขับรอดตายราวปาฏิหาริย์ พลเมืองดีช่วยดึงร่างออกจากซากรถได้ทันเวลา
เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญบนทางด่วนลิงการัน เต็งกะห์ 2 (MRR2) ย่านบาตูเคฟส์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อโครงสร้างนั่งร้านจากโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออก (ECRL) ได้พังถล่มลงมาทับรถยนต์คันหนึ่งที่กำลังสัญจรอยู่ จนสภาพพังยับเยิน
พลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือหญิงสาวผู้ขับขี่ออกมาจากซากรถได้อย่างปลอดภัย เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเดินทางมาถึง ส่วนหญิงสาวผู้ประสบเหตุรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรมดับเพลิงและกู้ภัยรัฐสลังงอร์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 13.47 น. และทีมกู้ภัยได้เร่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ แต่เมื่อไปถึงพบว่าผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นจากเหตุการณ์นี้ ส่วนสาเหตุของการถล่มอยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
